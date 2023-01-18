السعودية: التنافس السياحي مع دول الخليج «جيد وصحي»

الاخيرة

قالت مسؤولة سعودية: إن قطاع السياحة والسفر في دول الخليج يمثل رافداً قوياً، مشيرة إلى أن المنافسة مع جيران المملكة «جيدة».

وفي تصريحات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، قالت نائبة وزير السياحة السعودية الأميرة هيفاء آل سعود: إن المنافسة مع دول المنطقة في المجال السياحي، وخاصة دبي، «جيدة وصحية»، مضيفة: «نحن أقوى معاً».

وحول ما إذا كان على المملكة أن تتصرف بشكل مختلف لتتميز، قالت الأميرة: «علينا أن نتصرف بتلك الطريقة، لأننا كمنطقة نشكل نقطة جذب للعالم، ونحن أقوى معاً».

وأكدت أن بلادها تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي إلى 10%، وأشارت إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي كانت تشكل 3%. وأوضحت أن المملكة عندما وضعت رؤيتها لعام 2030 كانت تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت وزارة السياحة أن أعداد السياح إلى المملكة سجل ارتفاعاً كبيراً في العام 2021، بنسبة 87%، ليبلغ عددهم 63.8 مليون سائح.

وتقول منظمة السياحة العالمية: إن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022.

وأشارت إلى أن معدل الإنفاق السياحي في المملكة فاق بكثيرٍ مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وتستهدف المملكة جذب استثمارات بقيمة 53.3 مليار دولار في قطاع السياحة حتى 2023، و133 مليار دولار حتى 2030.

