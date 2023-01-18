«نووي» الخيول العربية «الفريد» يغزو العالم

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تتمتع الخيول العربية الأصيلة التي خرجت من موطنها في الجزيرة العربية وانتشرت في العالم، بخصائص فريدة حتى أن قيمة الخيول الأخرى ارتبطت بالدم العربي الذي يسري وبنسبة حمضها النووي الذي غزا سلالات الخيول في العالم.

وفيما لا يوجد تاريخ دقيق لظهور سلالة الخيول العربية، يرجح مؤرخون أن ذلك يعود إلى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد، استنادا إلى منحوتات صخرية قديمة، في حين يميل آخرون إلى القول إنها ظهرت في وقت لاحق.

وفي عملية تربية وترويض وتنقيح طويلة للجمع بين أفضل الصفات، أصبح العرب الأوائل مبتكري سلالة فريدة جديدة، أصيلة ونبيلة، يغلب عليها اللون الرمادي والبني والأشقر والأسود، وأصبح الحصان العربي الأصيل بخبرة البدو ورعايتهم أكثر قدرة على المناورة وأكثر سرعة.

ويعيش الحصان العربي الأصيل فترة أطول من معظم السلالات الأخرى، ويصل العديد منها إلى سن الـ 30 عاما، كما تحتفظ الأفراس في نفس الوقت بخصوبة عالية.

ينتمي الحصان العربي الأصيل إلى النوع المخصص للركوب، وتكونت هذه السلالة منذ القدم، فيما تعتبر شبه الجزيرة العربية مسقط رأسها. وهذه السلالة النبيلة من الخيول لم تغادر موطنها الأصلي في الجزيرة العربية حتى القرنين 11-12، بسبب حظر كان يسري على بيعها لمناطق أخرى. وبحسب باحثين فقد غيرت الحروب الصليبية، وانتشرت الخيول العربية الأصيلة تدريجيا في جميع أرجاء أوروبا وبلغت أقاصي الأرض، وامتزجت مع سلالات أخرى، لكنها بقيت في مظهرها وجمالها وخصوصيتها، عربية خالصة. وأثناء الحفريات الأثرية في الجزيرة العربية اكتشف العلماء لوحات جدارية تصور خيولا تشبه إلى حد بعيد الخيول العربية، وافترض المتخصصون أن الممثلين الأوائل لهذه السلالة ظهرت إلى الوجود قبل عصرنا بوقت طويل.

