الثلوج تستوطن شمال السعودية

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شهد جبل اللوز في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الليلة قبل الماضية، تساقط للثلوج للمرة الرابعة منذ بداية العام، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، حيث يعتبر جبل اللوز من أكثر الأماكن التي تشهد تساقطا للثلوج في السعودية، ما يجعله مقصداً للزائرين من داخل وخارج المملكة. ووجد العديد من المصورين في جمال الثلج مادة مميزة لصورهم، في الوقت الذي توافد على قمم جبل اللوز العديد من الزوار والسياح حتى من خارج السعودية، لتكون الوجهة الجديدة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في نسختها التاسعة، ولفعاليات التزلج على الجليد في الهواء الطلق، والتي ستكون إحدى العلامات البارزة للمشاريع العملاقة في المنطقة. كما ستشهد القمم الجبلية ابتكاراً هندسياً فريداً لا مثيل له على مستوى العالم وتجربة جديدة غير مسبوقة تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه، نظير ما تتميز به القمم الجبلية من ارتفاع يصل إلى حوالي 2600 متر فوق سطح البحر.