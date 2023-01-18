الموازنة العامة تواصل العجز.. لا فوائض

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ«النهار»، غياب الفوائض المالية عن ميزانية 2022/2023، مع استمرار التذبذب الحاد في اسعار النفط من ناحية، وغياب رؤية محددة لتنمية الموارد الخاصة بالدولة من قبل السلطتين من ناحية اخرى.

ولفتت، الى ان ما يدلل على تباطؤ معدلات النمو، تراجع وتيرة الانجاز في خطة التنمية بالكويت والتي لم تتعدَ حتى الآن نسبة 20% من اجمالي الكلفة المرصودة للمشاريع، لافتة إلى غياب التشريعات والرؤية المتكاملة تجاه تنفيذ المشاريع التنموية.

وأضافت انه من المتوقع استمرار العجز مع التباطؤ الحكومي في اتخاذ القرارات التنموية الملحة.

وأوضحت المصادر ان القوانين الشعبوية التي تنادي بها السلطة التشريعية من بين الاشكاليات الحقيقية التي تواجه اي توجه حكومي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل.

واستدركت بالقول: لا يمكن الحديث عن تنمية او «كويت جديدة 2035»، مع استمرار مطالبات تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات دون مردود حقيقي على مستقبل الأجيال القادمة، كما ان تلك المطالبات - حال تحقيقها- ستؤدي الى شفط الاحتياطي العام.

وبينت المصادر ان الرواتب والدعوم وحدها تستنزفان كامل الايرادات النفطية والأفق المستقبلي لهذين الرقمين في ازدياد مطرد، مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وعدم توفر تنويع حقيقي لمصادر الدخل.

وتابعت ان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب الأوضاع الاقتصادية، جعلا التردد السمة الغالبة للاستثمارات الخارجية والتحوط تجاه المستجدات الخاصة بالوضع الصيني من ناحية، وعودة المخاوف مجدداً بشأن انتشار «كوفيد - 19» على المدى الطويل.

ومن بين الأمور التي تجعل تحقيق فوائض في الميزانية التي كان من المتوقع ان تحقق 8 مليارات دينار مع ارتفاعات مستويات الأسعار، التمسك الحكومي بالدعومات وغياب تحرير الأسعار للسلع في الأفق، موضحة ان العالم يستعد للركود والتحوط غائب تجاه المخاطر الخارجية القريبة.

