«كيبك»: تحديث الهيكل التنظيمي للشركة

مال وأعمال

أصدر الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» وليد البدر امس قراراً اداريا وتنظيمياً يقضي باجراء بعض التعديلات الادارية في الشركة، وجاء القرار الذي حمل رقم 3 لعام 2023 والصادر من الادارة التنفيذية للشركة ليكون نافذا ويتم العمل به اعتبارا من 22 الحالي ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات. وجاء في التعميم الذي حصلت «النهار» على نسخة منه انه بناء على ما جاء بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم 95 لعام 2022/2023 بتاريخ 17 يناير بشأن الموافقة على تحديث الهيكل التنظيمي للشركة صدر القرار التنظيمي بثلاث مواد يتم بناء عليها اعادة تنظيم بعض الادارت والتغيرات التنظيمية.

وتضمن التعميم في مادته الاولى اعادة تسمية مديرية مصفاة الزور الى مديرية عمليات الزور على ان يتم تحديد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الزور في وقت لاحق ليكون مسؤولا عن تنفيذ اعماله المناط بها، اما الرئيس التنفيذي للشركة وتتضمن المديرية المذكورة عددا من المجموعات وهي مجموعة عمليات الزور والخدمات الفنية والخدمات الهندسية وعمليات الغاز المسال ومجموعة الصيانة. وشمل القرار في مادة الثانية اعادة تسمية مديرية البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال الى مديرية التخطيط والمالية على ان يصبح خالد العوضي نائبا لرئيس التخطيط والمالية، اما الرئيس التنفيذي للشركة وتكون مجموعات المالية والتخطيط ومشاريع الزور ومشاريع الغاز المسال ومشاريع البتروكيماويات والصحة السلامة والبيئة ومساندة الادارة تابع لمديرية التخطيط والمالية. وتضمن القرار في مادته الثالثة ان يتم اعادة تسمية مديرية الشؤون الادارية والمالية الى مديرية الشؤون الادارية والتجارية ليصبح عبدالله فهاد العجمي نائبا للرئيس التنفيذي لها ويكون مسؤولا عن تنفيذ اعمالها امام الرئيس التنفيذي للشركة وتكون مجموعات تقنية المعلومات والامن والاطفاء والموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي والخدمات العامة والعلاقات العامة والاعلام والمجموعة التجارية تابعة لها.

