البدر: مختبرات مصفاة الزور تعزز الصناعة النفطية

مال وأعمال

أكدت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» اهمية مختبرات مصفاة الزور التي تم افتتاحها في تعزيز التنافسية في الصناعة النفطية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان صحافي بمناسبة الافتتاح: ان هذه المختبرات تعد واحدة من اكبر المختبرات النفطية على مستوى الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية الخاصة بتحليل المنتجات البترولية المختلفة وتضم سواعد وطنية على قدر عالي من المهنية.

وقد جاء الاعلان عن افتتاح المختبرات خلال حفل اقيم تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي وليد البدر، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور خالد العوضي، كما شهد حفل الافتتاح حضور عدد من القياديين من معهد الأبحاث وشركة البترول الوطنية وعدد من العاملين والمسؤولين في «كيبك».

وفي كلمته الافتتاحية للحفل اعرب وليد البدر عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل العاملين لتقديم كل ما هو ممكن والسعي دائما وأبدا لتحقيق المزيد، مشيداً بالانجاز الجديد الذي تشهده الشركة بافتتاح مختبرات المصفاة، هذا المبنى الحيوي الذي يقع ضمن اهداف التنمية الاستراتيجية لـلبترولية المتكاملة «كيبك» بهدف تحقيق الريادة في الصناعة النفطية، ويعتبر بلا شك واحداً من المساهمات الجديدة التي تضاف الى عدة انجازات باهرة للشركة مكنتها من المشاركة وبقوة في تعزيز وتنمية اقتصادنا الوطني ورفعة وطننا الحبيب.

وأضاف البدر: ان المختبرات تتميز بأجهزتها التكنولوجية المتقدمة ومعداتها عالية الدقة بما يجعلها صرحاً مميزاً تقدمه الشركة للقطاع النفطي الكويتي للدفع به الى آفاق جديدة، ما يعكس حرصنا المستمر على احراز المزيد من التطور فيما يخص التكنولوجيا المستخدمة في عملياتنا كافة، وهو ما يؤهلنا دائما للسير بمنهجية نحو تحقيق اهدافنا الاستراتيجية المرحلية.

مضيفا ان البترولية المتكاملة لا تسعى فقط لبناء صرح نفطي يحتوي على مرافق للانتاج والتصدير فقط، انما تتجاوز ذلك ببناء كيان مستقل متكامل يعزز من اهداف الشركة الاستراتيجية نحو الريادة، لذا فان تجهيز مصفاة الزور بأحدث المختبرات جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لتحقيق التميز التشغيلي لمشاريعنا وأهدافنا المنشودة بتصنيع المنتجات البترولية عالية الجودة والبتروكيماويات وامدادات الغاز الطبيعي المسال بطريقة موثوقة وفعالة وآمنة بيئياً.

من جانبه اكد نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور خالد العوضي، ان ما يتم تحقيقه من نجاحات يومية وسلسلة الانجازات المتتالية التي تزداد يوماً بعد يوم، هو ثمرة الجهود المخلصة للعاملين في البترولية المتكاملة وبما يعكس العزيمة القوية للسير قدما نحو التشغيل الكامل الأمن بالطاقة التكريرية القصوى لواحدة من اكبر مصافي التكرير في العالم.

وأوضح العوضي في كلمته: ان ما نشهده اليوم من احتفال بافتتاح مختبرات مصفاة الزور، هذا الصرح الراقي الذي يليق بمستوى «البترولية المتكاملة»، هو واحد من اهم المنجزات التي تساهم في تعزيز التنافسية للشركة في الصناعة النفطية والتكريرية الكويتية، حيث يتم من خلاله التحقق من جودة المنتجات والمواد المستخدمة في عملية التصنيع والتكرير، كما يتجاوز ذلك بكونه واجهة الشركة التصديرية، فمن ابجديات تحديد اسعار المنتجات النفطية هو تعيين مدى جودتها، لذلك فان الشهادة الصادرة عن مختبرات مصفاة الزور تعتبر بمثابة شهادة تسعير عالية القيمة للمنتج، لذلك فقد حرصنا على اهمية وجود المختبرات من منطلق تأسيس كيان مستقل متكامل يحقق اكتفاءها الذاتي ويرفع من قدرتها التنافسية بين مصافي الشركات العالمية، وحرصنا كذلك على تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتوافرة عالمياً.

وثمن العوضي في النهاية، الجهود الجبارة التي يبذلها العاملون في مصفاة الزور، وتحديداً فريق جودة المنتج والذي يضم نخبة من الفنيين والمختصين ذوي الكفاءة والمهنية العالية.

