الصندوق الكويتي نظم لقاءً لطلبة «كن من المتفوقين»

مال وأعمال

نظم الصندوق الكويتي للتنمية في مقره صباح امس الثلاثاء لقاءً تنويريا للطلاب والطالبات المتفوقين المقرر مشاركتهم في رحلة «كن من المتفوقين» والتي يقيمها الصندوق سنوياً بالتعاون مع وزارة التربية.

وقالت مديرة ادارة الاعلام في الصندوق الكويتي منى العياف في كلمة خلال اللقاء ان الصندوق ينظم هذا العام رحلتين الأولى للطلبة لزيارة جمهورية رواندا والرحلة الثانية للطالبات والمقرر فيها زيارة جمهورية طاجيكستان في التاريخ 21 الى 28 يناير الحالي.

وأضافت العياف ان عدد الطلبة المتفوقين الذين شاركوا في الرحلات حتى الان بلغ حوالي 264 طالباً وطالبة، زاروا فيها اكثر من 15 دولة مثل جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، جمهورية اوزبكستان، جمهورية الصين الشعبية، تركيا، لبنان، سريلانكا، المملكة المغربية، وجمهورية السنغال، وجمهورية طاجيكستان، وغيرهم. وأوضحت العياف ان هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرغبة الصندوق لتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا بمساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمة الصندوق.

وشكرت العياف القائمين على وزارة التربية على تعاونهم الدائم مع الصندوق وتذليل كل المعوقات لإنجاح هذه الرحلات.

