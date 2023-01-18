23.4 مليار دولار حجم الاكتتابات العامة الخليجية

مال وأعمال

قال تقرير شركة كامكو انفست ان دول مجلس التعاون الخليجي أنهت العام 2022 كإحدى النقاط المضيئة القليلة في أسواق الاكتتابات العامة الأولية العالمية، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار العام 2022، متخطية مستويات العام 2021، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية.

ووفقاً لتحليلات «كامكو انفست»، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في العام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في العام 2021. وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف» اي اكثر من 300 % « لتصل إلى 23.38 مليار دولار مقابل 7.52 مليارات دولار في العام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية.

وحافظت أسواق الاكتتابات العامة الأولية على انتعاشها على الرغم من التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (ارتفع بنسبة 1.2 في المئة في النصف الأول من العام 2022 وتراجع بنسبة 7.5 في المئة في النصف الثاني من العام 2022) وأسعار النفط (ارتفعت بنسبة 55.1 في المئة في النصف الأول من العام 2022 وتراجعت بنسبة 30.9 في المئة في النصف الثاني من العام 2022)، حيث ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالها، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات. ومن وجهة نظرنا، نرى توافر مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق اداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية بالإضافة إلى ذلك، برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية.

إدراج الشركات الحكومية

وتواصل الحكومات الخليجية سعيها لزيادة انشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي. وقد احتفظت السعودية بمكانتها الريادية ككبرى الجهات المصدرة للاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في العام 2022، إذ تم طرح 34 من أصل 48 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي إما من خلال تداول أو السوق الموازي «نمو». إلا ان الإمارات جاءت في الصدارة من حيث قيمة الاكتتاب ونوعية الاكتتابات، إذ استحوذت على ما نسبته 59.7 في المئة من قيمة الإصدارات، والتي قاربت 13.96 مليار دولار من خلال 11 اكتتاب في العام 2022. كما شهدت البورصة السعودية وسوق دبي المالي في الإمارات طرح أسهم أمريكانا للمطاعم العالمية للاكتتاب العام وادراجها المزدوج في البورصتين، بحصيلة وصلت إلى 1.8 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك، تعاونت القابضة (ADQ) وشيميرا للاستثمار لإطلاق شركة (ADC)ر وهي شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات، والتي نجحت في جمع 367 مليون درهم اماراتي من خلال الاكتتاب.

وعلى صعيد الاكتتابات الأخرى في المنطقة، حقق الاكتتاب العام الأولي لشركة على الغانم وأولاده للسيارات ما يقرب من 325 مليون دولار (99.03 مليون دينار كويتي) وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة الكويت.

تراجع الاكتتابات العالمية

الاكتتابات العالمية تتراجع بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي في العام 2022 بعد المستويات القياسية المسجلة في العام 2021، قطاع الطاقة يتنزع مركز الصدارة من قطاع التكنولوجيا. تراجعت أسواق الاكتتابات الأولية العالمية في العام 2022، بعد التفاؤل الذي ساد الأسواق في العام 2021 أعقاب طرح لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، وتوافر السيولة الناجمة عن حزم التحفيز المالي، والأداء القوي للبورصات، الأمر الذي دفع أسواق الاكتتاب العالمية إلى أن تشهد في العام 2021 أفضل أداء لها منذ 20 عاماً. في حين أثر ضعف أداء السوق الثانوية، والتقييمات ورفع أسعار الفائدة على معظم أسواق الاكتتابات الأولية العالمية التي تراجعت صفقاتها بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1,333 صفقة، فيما هبطت حصيلة الاكتتابات بنسبة 61 في المئة على أساس سنوي إلى 179.5 مليار دولار في العام 2022، وفقاً للبيانات الصدارة عن مكتب إيرنست أند يونج. وكانت أسواق الأميركيتين من أبرز الأسواق الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع، فوفقاً لمكتب إيرنست أند يونج، تراجعت صفقات الاكتتاب العام الأولي بنسبة 76 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 130 صفقة، وانخفضت العائدات بنسبة 95 في المئة لتصل إلى 9.0 مليارات دولار، حيث شهدت كل من بورصتي ناسداك ونيويورك مجتمعتين انخفاضاً مماثلاً لعدد الصفقات (-78 في المئة) وحصيلة الإصدارات (-94 في المئة) التي بلغت 90 اكتتاباً أولياً بقيمة 8.6 مليارات دولار على التوالي.

وشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي الذي عادة ما يحتل مركز الصدارة تراجع عدد الصفقات على أساس سنوي والتي وصلت إلى 845 صفقة (-26 في المئة)، بينما انخفضت العائدات إلى 120.6 مليار دولار (-31 في المائة)،

حيث ذكر المستشار العالمي أن الأسواق خارج البر الرئيسي للصين وعدد قليل من الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) قد تأثرت بالتضخم ورفع سعر الفائدة والعوامل الجيوسياسية.

كما أشار التقرير كذلك إلى أن سوق الاكتتابات الأولية خلال العام 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا قد تراجع بأكثر من النصف على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات التي وصلت إلى 358 (-53 في المائة) وعائدات الإصدار 49.9 مليار دولارر (-55 في المائة)، إذ تراجع سوق الاكتتابات الأولية الأوروبية بنسبة تخطت أكثر من 70 في المئة على أساس سنوي سواء من حيث الصفقات أو حصيلة الاكتتابات.

وتحولت أنشطة الاكتتابات العامة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى تسجيل أداء سلبيا في ظل تراجع عدد الصفقات وحصيلة الإصدارات بنسبة 77 في المئة و90 في المئة، على التوالي. ووفقاً للتقرير، يعزى هذا الانخفاض إلى تزايد عدد تلك الفئة من الانشطة التي لم تقم بالإعلان عن اندماجها من خلال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو عدم استكمالها للإجراءات، وقد تتعرض للتصفية بانتهاء فترة صلاحية الصفقة خلال الستة أشهر المقبلة، هذا إلى جانب ضغوط الاسترداد في ظل شح السيولة وضعف أداء السوق الثانوية.

