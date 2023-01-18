زاد.. أول منصة استثمار رقمي

مال وأعمال

أعلنت منصة زاد، عن تقديم منصة الاستثمار الرقمي الأولى من نوعها في الكويت، عن إطلاقها رسمياً، لتغير مفهوم وآليات الاستثمار المالي في السوق الكويتي وخارجه. وتوفر زاد فرصاً استثمارية عالمية لمستخدميها في الكويت والخارج من خلال خدماتها العديدة، والتي تضمن الوصول والتداول على أكثر من 4000 سهم، بالإضافة إلى صناديق التداول المدرجة (ETFs)، مع امتثال كامل لمبادئ الشريعة الإسلامية واللوائح التنظيمية لهيئة أسواق المال الكويتية.

وتعليقاً على إطلاق زاد، قال عبدالرحمن الخرافي، الرئيس التنفيذي للتقنية المالية والشريك المؤسس للتطبيق: «في عالم الاقتصاد اليوم، أصبحت مصادر الدخل الثانوية ضرورية للحفاظ على الثروة وتنميتها، وأصبح الاستثمار أكثر جاذبية لجيل الشباب مقارنة بما يمكن أن يجنيه إذا أودع أمواله في أحد البنوك.

من جانبه، قال عبدالله العتيبي، الشريك المؤسس لتطبيق زاد: «أطلقنا «زاد» لسد فجوة مالية واستثمارية في سوق التداولات المالية، وهدفنا الرئيسي هو تعزيز ثقافة استثمار أقوى وأكثر شمولاً في الكويت، وتمكين المستثمرين الطموحين من الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق استقلالهم المالي، حيث نقدم لجميع المستثمرين، بغض النظر عن حجم رأسمالهم أو عمق خبرتهم، حلولاً ذكيةً وآمنة وسهلة الاستخدام لبناء محافظ استثمارية قوية». وبدوره، أكد عبدالله الأنصاري، الشريك المؤسس لتطبيق زاد، قائلاً: «نسعى جاهدين لتيسير عمليات الاستثمار في سوق الأسهم العالمية، لتعزيز قدرة الكويتيين على تنمية ثرواتهم والحفاظ عليها من خلال تداول أسهم لعدد كبير من الشركات الأكثر نجاحًا في العالم».

وفي هذا الصدد، قال يوسف الغانم، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الأوراق المالية: «يشهد سوق الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية تطوراً هائلاً مما يتطلب حلولاً وتقنيات جديدة تتواكب معه، ولهذا يسعدنا أن نكون أحد المساهمين في تطوير منصة استثمارية جديدة كلياً، تم تصميمها وتطويرها بعقول فريق موهوب من المبتكرين الكويتيين، وهذه ليست سوى البداية لـ «زاد»، ونتطلع لنكون جزءا من تلك الرحلة المثمرة».

