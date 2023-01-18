الخام الكويتي ارتفع لـ 83.93 دولاراً

مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 76 سنتا ليبلغ 83?93 دولاراً مقابل 83?17 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 1?08 دولار ليبلغ 84?20 دولاراً للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 1?01 دولار ليبلغ 78?85 دولاراً. 3 % نمو الاقتصاد الصيني في 2022 أظهرت بيانات حكومية صينية ان الاقتصاد الصيني حقق نموا سنويا بنسبة 3?0 في المئة لعام 2022 بفارق كبير عن النمو الذي حققه خلال عام 2021 وبلغت نسبته 8?1 في المئة وذلك بسبب قيود (صفر - كوفيد) الصارمة التي ألغتها البلاد في ديسمبر الماضي.