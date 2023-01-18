المنيفي بحثت تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان

مال وأعمال

استقبلت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي اول من امس وزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجيادس ونائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجوجيانيس وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما قدم الجانب اليوناني عرضاً حول الفرص الاستثمارية في جمهورية اليونان، والرغبة المشتركة لعقد الدورة الثانية للجنة الكويتية - اليونانية المشتركة في المستقبل القريب لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والتبادل التجاري، كما أبدى الجانب اليوناني استعداده لتقديم خبراته في مشروع تطوير جزيرة فيلكا لتكون وجهة سياحية وترفيهية مع المحافظة على الجانب التاريخي للآثار الموجودة فيها. وقد حضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش، وذلك خلال زيارة الوزير الرسمية لدولة الكويت خلال الفترة من 15-17 يناير 2023.

