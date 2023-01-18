«الكويتية» تُحَلِّقُ إلى اليونان

مال وأعمال

ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، واستعداداً لموسم الصيف لعام 2023، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان بواقع رحلتين في الأسبوع، رحلة إلى «أثينا» ورحلة إلى «ميكانوس» وذلك اعتباراً من 14 يونيو 2023، كما يمكن لعملائنا تنفيذ حجوزاتهم إلى اليونان بدء من 18 يناير 2023. وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن إطلاق رحلاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان وتحديداً إلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، استعداداً لموسم صيف عام 2023 حيث تعدان هاتين الوجهتين من الوجهات المهمة للغاية في خيارات عملائنا ، وذلك لما تتمتع به وجهتي «أثينا» و «ميكانوس» من معالم سياحية جاذبة للمسافرين ولما تتميز به أيضاً من الأماكن التراثية والتاريخية والثقافية المتنوعة والعريقة». وأشار رزوقي قائلاً: «إن اختيار وجهتي «أثينا» و «ميكانوس» يأتي مكمّلاً للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية مع توجيهات مجلس الادارة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها، كما أن اختيار هاتين الوجهتين جاءتا بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة، إضافة إلى شعبية الوجهتين. وبين رزوقي أن الكويتية تمتلك أسطولاً شاباً متنوع الطرازات ومليئاً بأحدث التقنيات والتكنولوجيا، وقد تم اختيار طائرة إيرباص A320neo لنقل الركاب من وإلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، حيث تتمتع A320neo بالعديد من المزايا والخصائص التي تتيح للعملاء الاستمتاع برحلة سفر مريحة ومرفهة.

خطى ثابتة

وأضاف بأن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو التحوّل الرقمي للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميّز، لافتاً إلى أنها تتيح لعملائها حجز تذاكر السفر من قنوات عدة مختلفة بداية من موقع وتطبيق الخطوط الجوية الكويتية الإلكتروني بالإضافة إلى خدمة تلقي الاستفسارات عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم 22200171 أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 171، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الشركة المختلفة في مجمع الافنيوز ومجمع 360 ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها وإلغائها وتلقي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من العملاء كافة والعمل على حلها ومساعدتهم.

وأوضح رزوقي بأن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على خدمة عملائها الكرام وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها بداية من توفير قنوات الحجز المختلفة للمسافرين. من جانبه قال السفير اليوناني في الكويت كونستانتينوس بيبيريجوس:» إن إطلاق وجهتي «أثينا» و«ميكونوس» تعد جزءاً هاماً ضمن التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية اليونان كما تساهم بشكل كبير في توطيد أواصر الصلة والعلاقات بين البلدين الأمر الذي يعزز فتح آفاق أخرى في مجالات عدة أخرى، مضيفاً بأن هذه الخطوة المهمة التي قامت بها الخطوط الجوية الكويتية في الإعلان عن التشغيل إلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس» وإدراجهما ضمن رحلاتها المجدولة هو ناتج عن عمق العلاقات بين جمهورية اليونان ودولة الكويت الصديقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة على الطرفين.

