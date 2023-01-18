بودي: 3 مليارات دولار استثمارات «الجزيرة»

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قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي في لقاء مع CNBC عربية إن الركود الحادث في المنطقة الأوروبية غير موجود بالشكل نفسه في المنطقة.

وأوضح بودي أن خطة تشغيل طيران الجزيرة بعيدة المدى، مشيرا إلى أن إطلاق خط جديد بين روسيا والكويت كان مخططاً له منذ فترة وتم تدشينه نظرا للحركة الكبيرة بين دول الخليج وروسيا.

وأكد رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة في لقائه مع CNBC عربية على هامش منتدى دافوس أن هناك «معضلة» في الحصول على الطائرات الجديدة نظرا لتأخر التسليمات متوقعاً مزيداً من التأخير على مدى 5 سنوات المقبلة.

وأردف بودي أن أسطول شركته سيصل إلى 36 طائرة، موضحاً أن هناك استثمارات متوقعة بقيمة 3 مليارات دولار لتوسعة الأسطول.

وعن سؤاله حول تمويل هذه التوسعة قال بودي إنه سيتم عبر الاقتراض من بنوك محلية وعالمية على الرغم من تكلفته المرتفعة حالياً إلا أن هذه الزيادة ستتحملها التذاكر إضافة إلى بعض البنود الأخرى. وتوقع بودي في حديثه لـ CNBC عربية استقرار أسعار التذاكر خلال عام 2023 مع استقرار أسعار النفط.

واختتم رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية تصريحاته لـ CNBC عربية بأنه من المؤكد انخفاض الرحلات السياحية في أوروبا نتيجة ارتفاع الأسعار.

