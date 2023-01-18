الصانع: خطة استراتيجية

مال وأعمال

قال عضو مجلس الإدارة عادل الصانع: «يسعدنا أن نعلن عن تشغيل رحلاتنا التجارية المجدولة إلى مدينة «أثينا» وإعادة إطلاق رحلاتنا التجارية المجدولة إلى مدينة «ميكانوس» أيضا استعداداً لموسم صيف عام 2023، يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي أنتجها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ توليهم المهام في الشركة

حيث ساهم ذلك في التوسع بشبكة خطوط الطائر الأزرق لتغطية جميع دول العالم. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة التنفيذية في دراسة متطلبات عملائنا والعمل على تنفيذها مما ساهم وبشكل كبير في زيادة الحصة السوقية للخطوط الجوية الكويتية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي أيضاً. كما حققت جمهورية اليونان أعلى معدلات للحجوزات خلال العام 2022 وذلك لما تتميز به من كونها تعد وجهة ممتازة لقاصدي السياحة طوال العام والتعرف على معالمها التاريخية والثقافية إضافة إلى أجوائها الساحرة».

