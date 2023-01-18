دافوس 2023.. انقسام عالمي وأزمات جديدة

مال وأعمال

التقى قادة العالم وممثلو الحكومات والنخب الاقتصادية في مؤتمر دافوس 2023، في واحد من أهم وأصعب اللقاءات، وسط أزمة مزدوجة ضربت الاقتصاد العالمي بدأت بجائحة كورونا في 2020، إذ لايزال العالم مستمراً بالتعامل مع تبعاتها حتى اليوم، ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا في 2022، والتي لاتزال تضيق الخناق على إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي وعودته لما كان عليه قبل كورونا.

ويشارك في دافوس 2023، أكثر من 2500 شخصية منها قرابة 52 رئيس دولة وحكومية، إذ تعقد نسخة هذا العام تحت عنوان «التعاون في عالم منقسم».

وكشف المنتدى عن أبرز المخاطر التي تؤرق الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، بحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.

كان المنتدى قد نشر قبل أيام، تقريراً حول «المخاطر العالمية 2023»، والذي استطلع فيه آراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث حدّد أبرز المخاطر التي تواجه العالم خلال العامين المقبلين، على رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا، والمواجهة الجيو- اقتصادية بين الدول، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وارتفاع تكلفة المعيشة، فضلاً عن الفشل في تخفيف حدّة التغيّر المناخي والأضرار الهائلة التي تخلّفها الظواهر البيئية الواسعة النطاق، إلى جانب أيضاً أزمة وكوارث الموارد الطبيعية، والهجرة القسرية، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عمّا أسماه التقرير «تآكل التماسك الاجتماعي».

من جانبه، أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه بريندي أن القمة تجري «في ظل وضع جيوسياسي وجيواقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود».

وساهم تفشي وباء كوفيد 19 والخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والهجوم الروسي على أوكرانيا في السنوات الأخيرة في تزايد الشقاقات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية.

ورأى مؤسس المنتدى كلاوس شواب أن «أحد الأسباب الرئيسية لهذه الشرذمة هو نقص في التعاون» ما يؤدي إلى اعتماد «سياسات قصيرة الأمد وأنانية» منددا بـ«حلقة مفرغة».

سيناقش المؤتمر قضايا مهمة مثل أزمة الطاقة، وأزمة الغذاء والأمن الغذائي، معدلات الفائدة المرتفعة وتأثيرها على اقتصادات الدول الناشئة وكيف أدت إلى زيادة معدلات الفقر حول العالم، وما ترتب عليها من ارتفاع في معدلات الديون.

ومن المواضيع الأساسية المطروحة للبحث أيضا المناخ، إذ يسعى المنظمون لأن تساعد المباحثات في التمهيد للمفاوضات العالمية المقبلة في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) المقرر عقده في نهاية السنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورأى الصحافي الأميركي بيتر غودمان الذي صدر له كتاب العام الماضي بعنوان «رجل دافوس: كيف التهم أصحاب المليارات العالم»، أنه «خلال أربعة أيام في جناح خاص، يمكنهم إتمام أعمال أكثر مما يفعلون في أشهر من الرحلات حول العالم».

واعتبر أن أكبر إسهام يمكن أن يقدمه دافوس سيكون الدفع باتجاه إصلاح النظام الضريبي العالمي للحد من التباين الاجتماعي.

وقالت سعدية زهيدي، مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي، إن هذا هو الوقت الذي يجب أن يناقش فيه العالم المشكلات والأزمات التي يواجهها، لإيجاد حلول لها على المديين القصير والطويل.

زهيدي، ، أشارت إلى أنه لا بد من إيجاد حلول استباقية للأزمات العالمية التي قد تتفاقم خلال السنوات المقبلة، وأهمها أزمتا الغذاء والطاقة، وارتفاع تكلفة المعيشة، فضلاً عن الكوارث الطبيعية وظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تهدد بأزمة هجرة واسعة النطاق على مستوى العالم.

نمو ضعيف

أشارت زهيدي إلى أن مناقشات المنتدى ستتطرق إلى كيفية توجيه الاستثمارات والابتكارات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بما يخرج العالم في النهاية من حالة الاضطرابات التي شهدها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

