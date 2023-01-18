هيثم الغيص: متفائلون.. لكن بحذر

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قال كبير مسؤولي «أوبك» إنه «متفائل بحذر» بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث يخفف تعافي الطلب على النفط في الصين من علامات الضعف في أماكن أخرى. «الصين قوة اقتصادية كبيرة.. وهناك إشارات جيدة»، لأنها تنهي عمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد 19، وفقاً لتصريحات الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأكد الغيص أن أوبك تتسم بالحذر بسبب عدم اليقين في 2023، موضحاً ان مجموعة الدول المنتجة للنفط ستفعل «كل ما يلزم» للحفاظ على توازن أسواق الخام العالمية.

