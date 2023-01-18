الجدعان: تريليون دولار خسارة العملات المشفرة

مال وأعمال

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن خسائر العملات المشفرة التي تجاوزت تريليون دولار قد لا تمثل شيئاً يذكر من الخسائر التي قد تتحقق في حال استمرار غياب تنظيم القطاع. الجدعان أضاف في حديثه على هامش مشاركته في منتدى دافوس: «إذا لم يعمل القطاع من خلال إطار منطقي تتعاون فيه الجهات التنظيمية مع الجهات المبتكرة ستكون المخاطر التي تحدثنا عنها ضئيلة للغاية مقارنة بما سنراه في المستقبل». العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) لها وجهان، وفق الجدعان، وقال: «عندما نقرر إصدار عملات رقمية من البنوك المركزية عليك أن تدرك أن هناك مساومة على الخصوصية لأن هذا سيوفر الكثير من المعلومات لكل العاملين في هذا القطاع. ولكن يمكننا أن نتخطى ذلك وتفكر في أن هذه العملات ستكون أداة رائعة في توفير شبكات الآمن والحماية الاجتماعية لمواطني الدول النامية».

