بيرول يشيد بقانون أميركي.. ويعتبره «اتفاقاً مهماً» للمناخ

مال وأعمال

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن التشريع الجديد الذي أصدرته الولايات المتحدة بهدف مكافحة التضخم المحلي هو أهم اتفاقية مناخية يتم الإعلان عنها منذ اتفاق باريس.

وقال بيرول، خلال كلمته أمام لجنة حول أمن الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة سيدفع الاستثمار تجاه اختيارات الطاقة الأنظف.

وقال إن أمن الطاقة هو الآن المحرك الأكبر للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالمناخ.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.

