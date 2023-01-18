رؤساء تنفيذيون واقتصاديون يحذِّرون: استعدوا للركود!

مال وأعمال

بدأ الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بتحذير من رؤساء الشركات والاقتصاديين من احتمال حدوث ركود عالمي هذا العام. ومن بين 4410 من قادة الأعمال الذين استطلعت آراءهم شركة (PricewaterhouseCoopers) في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، توقع 73% من الرؤساء التنفيذيين والاقتصاديين أن ينخفض النمو العالمي خلال الشهور الـ12 القادمة. وكانت القراءة هي الأسوأ منذ أن بدأت شركة الاستشارات إجراء استطلاع رأي للمستثمرين في عام 2011. وأعرب 2 من كل 5 عن قلقهم من أن شركاتهم قد لا تستمر لعقد من الزمان. فيما وجد استطلاع منفصل لكبار الاقتصاديين، نشره المنتدى، أن ثلثيهم يتوقعون ركوداً عالمياً في عام 2023، حيث تخفض الشركات التكاليف. ورأى 18% أن مثل هذا الانكماش الاقتصادي «محتمل للغاية»، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ». وبينما أثارت البيانات الأخيرة الآمال في استمرار الاقتصادات في تحقيق هبوط سلس، فإن ارتفاع التضخم في العام الماضي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية دفع العديد من الاقتصادات للاستعداد للانكماش. ومع ذلك، قال الرئيس العالمي لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بوب موريتز، إن مستوى القلق في استطلاع شركته ربما كان مبالغاً فيه. ومقارنة بالأزمة المالية في عام 2008، أصبح الرؤساء أكثر خوفاً على الاقتصاد الآن، لكنهم أكثر ثقة في أن شركاتهم «ستنجح خلال هذا الانكماش».

ومع ذلك، تراجعت ثقة قادة الأعمال في آفاق نمو شركاتهم إلى أقصى حد منذ أزمة عام 2008.

ووجد المسح أن المخاطر الثلاثة الكبرى لهذا العام هي التضخم وتقلب الاقتصاد الكلي والصراع الجيوسياسي.

وقال موريتز: إن المفاجأة الرئيسية كانت التوقعات الطويلة المدى، حيث يقتنع 40% من الرؤساء التنفيذيين أن «مؤسساتهم لن تنجو اقتصادياً خلال 10 سنوات إذا لم تتغير».

وفي ما يتعلق بالتوظيف، لا يخطط 60% من الرؤساء التنفيذيين للشركات لتقليل عدد الموظفين، بينما 80% لن يخفضوا الرواتب لأنهم يتمسكون بالموظفين بدلاً من الخضوع لعمليات توظيف باهظة الثمن.

وقال موريتز: «تبقى القوة مع العمال الذين لديهم المهارات المناسبة».

