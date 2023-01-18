تريليونا دولار ارتفاعاً بالناتج المحلي من مشاركة النساء في العمل

النهار Plus

كشفت نتائج استطلاع متخصص عن تطلع 84% من النساء في الشرق الأوسط يصبحن رائدات وقائدات في مجال عملهن، وأوضحت موظفات أن العمل ليس أولويتهن الوحيدة، حيث أشارت 80% من النساء إلى أنه من المهم أيضاً قيامهن بدور قيادي في ما يخص الاهتمام بأسرهن.

ووفق استطلاع أجرته بي دبليو سي الشرق الأوسط، عن المرأة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2022- النساء الشابات والطموحات الكبيرة لتسليط الضوء على التطلعات المهنية للمرأة الشابة والتحديات التي تواجهها لتحقيق طموحاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بالإضافة إلى التدابير الرئيسية التي يتعيّن على أصحاب العمل في المنطقة اتخاذها لإطلاق العنان لإمكانات المرأة في مكان العمل.

وقد تم إطلاق الدراسة بالتنسيق مع مجلس العمل من أجل التنوع في الشرق الأوسط بهدف القيادة نحو التغيير وجمع المؤسسات المهتمة بالقضية لتعزيز التنوع والشمول في مكان العمل.

وتشير نتائج الاستطلاع أنه من المرجح أن يكون التحصيل العلمي للشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفضل من أيّ وقت مضى، إلا أن آفاق التوظيف والفرص المهنية لا تزال بحاجة إلى التحسين. ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال فجوة «التوقّعات مقارنةً بالواقع» التي تواجهها المرأة الشابة لقصور ما يربط بين توقّعاتها وتجربة العمل التي تختبرها مع أصحاب العمل.

التوازن بين المهنة والحياة الشخصية

وأعربت حوالي 94% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع عن تفضيلهن «للتوازن ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية» و«فرص التدريب والتطوير» باعتبارها الميزة التي تحظى بأعلى درجات التقدير بالنسبة إليهن في ما يتعلّق بصاحب العمل. ولكن، على صعيد آخر، اتفق 62% من النساء فقط على أن صاحب العمل لديهن يقدّم فرصاً مُرضية لناحية «التوازن بين الحياة العملية والشخصية» و«التدريب والتطوير».

استراتيجيات الدمج

علماً بأن المنافع الاقتصادية التي تتأتى عن استغلال هذه الفرص بشكل صحيح قد تكون هائلة. هذا وأظهر التحليل الذي أجرته بي دبليو سي الشرق الأوسط أن ازدياد نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لمواكبة معدّل توظيف الذكور قد يدفع بالناتج المحلي الإجمالي صعوداً بنسبة 57% أو ما يعادل 2 تريليون دولار.

ويُعتبر تضمين استراتيجيات الدمج على مدار مسيرة المرأة المهنية بالكامل، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية القائمة على الدمج والتنوّع لضمان حصول المرأة على تقييم عادل، وترسيخ الثقافات الداعمة في مكان العمل من الخطوات الأساسية التي يتعيّن على أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تطبيقها لجذب وتعيين واستبقاء النساء الشابات من صاحبات المواهب.

وتوضح الدراسة إن تمييز المرأة وتطوير مهاراتها ودعم تطورها الوظيفي والعمل على استبقائها في مكان العمل أمراً ضرورياً لنجاح أعمالنا ومنطقتنا على نطاق أوسع. وتشمل النقاط الرئيسية التي توصل إليها أحدث أبحاثنا أن تشجيع أصحاب العمل على وضع استراتيجية تتضمن الاستثمار في المهارات، وإصلاح ثقافات أماكن العمل فيما يتعلق بالشمولية، وإدراك سياسات مكان عمل عادلة، واحترام الوقت الشخصي والصحة النفسية، بالإضافة إلى تطوير مقاييس لتتبع التقدم في دعم الموظفات بفاعلية».

وتبين الدراسة أن جميع المبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا التي تهدف إلى الارتقاء بالمسيرة المهنية للمرأة تتطلّب نهجاً متعدد الأطراف سعياً لاستدامة أيّ تقدّم قد يتمّ إحرازه على هذا الصعيد. ويتعيّن على الحكومات مواصلة العمل على دعم المرأة على مستوى السياسات، ويجب أن تعتمد الشركات نهجاً استباقياً بشكل أكبر لخلق بيئة عمل تدعم نجاح المرأة».

وتؤكد أهمية تكييف استراتيجيات التنوّع في مختلف الدول التي قد تكون عرضة للاختلافات الثقافية، وندرك تداخل التحديات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية التي تواجهها المرأة في مجال العمل. وحيث أن إطلاق العنان لإمكانات الجيل التالي من النساء العاملات والقائدات أن يؤدي إلى موجة جديدة من الفرص الاقتصادية في المنطقة.

أبرز التحديات

تظهر العديد من التحديات في مجال ريادة الأعمال بشكل خاص، فعلى الرغم من التطور الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط اقتصادياً، إلا أن النساء مازالت تعاني من عدم تكافؤ الفرص، فوفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العام 2020، لاتزال دول المنطقة العربية وشمالي أفريقيا تحظى بمستوى متدنٍ فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للنساء، والفروق ما بين الجنسين. بالطبع يختلف ترتيب الدول و وضعها، فمثلاً نجد أن الفروق بين الجنسين في مجال المشاركة الاقتصادية في دول مثل: الكويت وقطر والإمارات المتحدة ومصر أقل منها في اليمن وسوريا والعراق.

يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى الإجراءات المتبعة في هذه الدول مؤخراً، بقصد إتاحة الفرص للجنسين في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى الدوافع القوية لدى رائدات الأعمال للمشاركة في مجالات المشروعات الناشئة، فنلاحظ أن نسبة مشاركة المرأة في المراحل الأولية للمشروعات الناشئة تفوق بكثير نسبة الرجال في دول مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، كما تختلف الدوافع أيضاً فيما بينهم، فبينما يرغب أغلب الرجال في البدء بمشروعات خاصة لتحقيق ثروة، تتضمن الدوافع لدى نسبة كبيرة من النساء الرغبة في تحقيق تغيير اجتماعي بشكل أو بآخر، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019.

أثرت جائحة كورونا على العديد من رائدات الأعمال في المنطقة، إذ أظهرت الأبحاث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، قد تأثرت بشكل أكبر من غيرها، جراء الإجراءات التي اتبعتها حكومات الدول في مواجهة الجائحة، وذلك وفقاً لتقرير مبادرة تمويل رائدات الأعمال We-Fi.

مشاركة النساء

تؤثر نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في المنطقة العربية وشمالي أفريقيا على زيادة مشاركتهن في مجال ريادة الأعمال، فقد توصلت بعض الأبحاث إلى أن نسبة من النساء ترغبن في البدء بإدارة مشروعات خاصة، من أجل الشعور بأمان وظيفي، بما يشكل انعكاساً للواقع المعاش على دوافع هذه النساء، حيث إن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في العديد من دول المنطقة تنخفض بشكل كبير يصل في بعض الأحيان إلى نسبة 16% من إجمالي العمالة، وذلك وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019-2020.

العمل الريادي

ورغم ذلك، تشجع بيئة العمل الريادي في بعض دول الشرق الأوسط، العديد من رائدات الأعمال على بدء مشاريعهن، سواء من خلال مؤسسات الاحتضان لهذا النوع من المشروعات، أو من خلال التشريعات الميسرة للعملية ككل، فبالرغم من إحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قد حققت تطور بنسبة 61.1% فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالات التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية، وهي النسبة الأقل بين الأقاليم المختلفة في العالم، لكنه لايزال تقدماً يمكن أن نعول عليه، لإحداث تغييراً في مستقبل المشاركة النسائية في المجالات المختلفة عموماً، وريادة الأعمال بشكل خاص.

وتحقق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إنجازات لا يستهان بها، فقد تضمنت قائمة أقوى سيدات أعمال في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير فوربس لعام 2020 العديد من النماذج النسائية الملهمة في العديد من المجالات ومن مختلف دول المنطقة، وهذه النماذج تشجع صغار رائدات الأعمال على التحلي بالثقة والشجاعة، فمستقبل التغيير الحقيقي يبدأ بهن.

