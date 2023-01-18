فاطمة البنوي تشارك في «الهامور» ابتداءً من 19 يناير

النهار Plus

تشارك الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي من خلال أحداث فيلم الهامور الذي ينطلق في دور العرض السعودية ابتداءً من 19 يناير الحالي، والفيلم من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، ويشارك في بطولته أيضاً فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي.

تدور أحداث فيلم الهامور في إطار من الدراما والكوميديا السوداء حول قصة هامور سوا، أشهر عملية احتيال في تاريخ السعودية، والتي وقعت في بداية الألفينات، عندما قام أحد رجال الأعمال بتشكيل شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح خيالية وهمية، ليصل عدد ضحاياهم إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ قيمتها مليار و400 مليون ريال سعودي.

وعلى حسابها الرسمي على انستجرام نشرت فاطمة البنوي الإعلان الرسمي للفيلم متبوعاً بكلمات كتبتها على لسان الشخصية التي تجسدها في الفيلم قائلة «أنا جييييجي أحلى وأذكى واحدة فيكي يا جدة أحب كل أحد وكل أحد يحبّني ما أعرف بس كدا أنحب حتى الساعات والألماس تحبّني مومصدقين؟ طيب ممكن تخلوني أوريكم بنفسي في السينما يوم 19 يناير 2023؟».

أحدث أعمال فاطمة البنوي فيلم الإثارة سكة طويلة الذي شاركت في بطولته مع براء عالم، ومن إنتاج MBC Studios وإيمج نيشن، ويُعرض حالياً على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية.

وبجانب موهبتها في التمثيل والتأليف الدرامي والإخراج، كشفت فاطمة عن مهاراتها الأدبية من خلال كتاب القصة الأخرى، الذي أقيم له حفلي توقيع ناجحين بحضور عدد كبير من القرّاء نهاية ديسمبر الماضي؛ أحدهما بمعرض جدة الدولي للكتاب بمدينة جدة، والآخر بمكتبة ديوان بمدينة القاهرة. وعن مشروع هذا الكتاب، كانت مجلة تايم الأميركية قد اختارت البنوي ضمن قادة الجيل الجديد في 2018.

ومؤخراً انتهت البنوي من تصوير فيلم سوى، وفيلم بسمة، وهو أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، والذي تشارك فيه بالتمثيل أيضاً، وهذا بعد حصول الفيلم على تمويل من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78. وكمخرجة أيضاً كانت فاطمة قد شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بفيلم بلوغ الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، ويضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات من بينهن البنوي بفيلمها القصير حتى نرى النور.

وفي الدراما التلفزيونية لفتت البنوي إليها الأنظار بدورها المميز في مسلسل الإثارة والتشويق المصري 60 دقيقة، أحد الأعمال الأصلية لمنصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر، وقدمت فيه فاطمة دور امرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة فيتلاعب بضعفها طبيبها النفسي.

يُذكر أن فاطمة البنوي قد حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

ومن الأعمال الأخرى التي شاركت البنوي في بطولتها؛ مسلسلي الدراما الاجتماعية بشر وأم القلايد اللذين حققا نجاحاً في دول مجلس التعاون الخليجي، ومسلسل التشويق الشك الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، وما وراء الطبيعة، أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.

