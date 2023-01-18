جاسم صفر في ذمة الله

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فقدت الساحة الثقافية والأدبية والإعلامية القطرية قامة من قاماتها، حيث انتقل إلى رحمة الله الشاعر والكاتب والإعلامي جاسم صفر بعد عودته من رحلة علاج طويلة في تايلند.

ونعى مجموعة من الإعلاميين والمثقفين الفقيد عبر موقع «تويتر»، وغرد الإعلامي مطر علي الكواري قائلا: «فقدت الساحة الفنية والإعلامية قبل قليل الأخ والصديق الشاعر جاسم صفر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وكتب الشاعر محمد إبراهيم: «انتقل إلى رحمة الله وغفرانه هذا اليوم بعد عودته من رحلة علاج من تايلند الكاتب والإعلامي والشاعر الغنائي جاسم علي صفر الهيدوس»، وأرفق التغريدة بصورة للراحل، وعليها تعليق: «المرحوم في صورة مع الإعلامي ومدير الإذاعة الأسبق مبارك بن جهام الكواري، إنا لله وإنا إليه راجعون». وغرد المخرج والفنان المسرحي إبراهيم محمد قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق والزميل الشاعر والكاتب جاسم علي صفر إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأضاف: «الله يرحمك ويغفر لك يا أبوعلي ويصبر أهلك ومحبيك، ومثواك روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى».

وكتب الإعلامي جاسم سلمان: «فقد الوسط الإعلامي والثقافي الشاعر والكاتب القطري جاسم صفر بعد رحلة علاج طويلة في تايلند، بداياتي في النشر كانت معه عندما كان مديرا للتحرير عام 2001»، وأضاف: «رحمك الله أيها البشوش والداعم والراقي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

