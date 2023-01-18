جريني وجميلة في برج خليفة.. والسبب شاروخان

النهار Plus

امام برج خليفة وبحضور جماهيري كبير قدم الثنائي عبدالفتاح جريني وجميلة البداوي أحدث أغانيهما باللغتين الهندية والعربية jhoome jo pathaan ضمن استعراض غنائي راقص شارك فيه عدد من الراقصين الهنود وهي الأغنية الدعائية لأحدث أفلام شاروخان pathaan والمقرر عرضه بالسينمات 25 يناير وتشاركه البطولة ديبيكا بادوكون وجون ابراهام.

وقام شاروخان بتقديم الثنائي الذي وصفهما بأنهما الأفضل بالنسبة له وسعيد بصداقتهما كما بارك لهما زواجهما، وسعيد بالتعاون معهما مرة اخرى، كما شارك خان معهما الغناء بالعربية هذا بخلاف تقديمه لرقصة جديدة وتحدى فيها جريني بأن يستطيع تقديمها.

الأغنية تعتبر هي الثالثة بين جريني وشاروخان بعد نجاحهما سوياً في jabra fan وظالمة التي شاركت فيها جميلة، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، وkumaar بالهندية ومن توزيع vishal and sheykhar وهندسة صوت محمد عصمت، وبنهاية الشو الغنائي تم عرض البرومو الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد على برج خليفة.

