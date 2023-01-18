loader

النهار Plus

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عائشة بن أحمد انضمت لفريق مسلسل «مذكرات زوج»


انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لفريق عمل مسلسل «مذكرات زوج» من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي.
ومسلسل «مذكرات زوج» مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك.
والمسلسل من إخراج تامر نادي ومن إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضى، وسيبدأ تصويره مع نهاية شهر يناير، وجارٍ حاليا استكمال بقية الابطال.
يذكر أن عائشة بن أحمد قد عرض لها مؤخراً مسلسل «النزوة» عبر منصة «شاهد vip»، وهو من بطولة خالد النبوي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة