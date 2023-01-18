عائشة بن أحمد انضمت لفريق مسلسل «مذكرات زوج»

النهار Plus

انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لفريق عمل مسلسل «مذكرات زوج» من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي.

ومسلسل «مذكرات زوج» مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

والمسلسل من إخراج تامر نادي ومن إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضى، وسيبدأ تصويره مع نهاية شهر يناير، وجارٍ حاليا استكمال بقية الابطال.

يذكر أن عائشة بن أحمد قد عرض لها مؤخراً مسلسل «النزوة» عبر منصة «شاهد vip»، وهو من بطولة خالد النبوي.

