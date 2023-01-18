د. إيمان كريم .. تحويل «المحنة» إلى «منحة»

النهار Plus

لم تكن الفتاة ذات الـ14عامًا، تدري أن قفزة في حمام السباحة ستكون سببًا في تغيير مسار حياتها، وأنها ستكون أمام اختبار صعب، فإيمان التي كانت تمارس رياضة الغطس، تعرضت خلال إحدى قفزاتها لإصابة بالغة ترتب عليها فقدانها الحركة، ورغم محاولات أسرتها الكثيرة لعلاجها إلا أن الأطباء في مصر وإنكلترا أكدوا استحالة أن تعود إلى حالتها الطبيعية مرة ثانية، وأنها ستلازم الكرسي المتحرك طيلة حياتها. اختبار صعب، كان يمكن للدكتورة إيمان كريم، أن تفشل في اجتيازه، ووقتها لم يكن سيلومها أحد على فشلها هذا، غير أنها وبمساعدة أسرتها، تغلبت على الإصابة، وتحولت إعاقتها بمرور الأيام من محنة إلى منحة، حيث أكملت دراستها وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية الألمانية، وتشغل حاليا منصب المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عملها كأستاذة جامعية في كلية «اللغات والترجمة» بجامعة 6 أكتوبر، وعضويتها في مجلس إدارة نادي الصيد المصري. وأخيراً شاركت د. إيمان، في فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، في شرف استقبالها على السجادة الحمراء لتعلن تحقق واحد من أحلامها، حيث إنها كانت تحلم في صغرها بأن تصبح فنانة شهيرة، غير أن القدر كان له رأي آخر. وعن رحلتها خلال السنوات الماضية، والدور الذي لعبته عائلتها في تجاوزها محنة الإعاقة، والأسباب التي دفعت العائلة لإعلان رفضها زواج الابنة من شخص من ذوي القدرات الخاصة، الراحل العميد يسري عبد العزيز، وإصرار د. إيمان على استكمال هذه الزيجة، والدعم الذي تلقته من الزوج وأمور أخرى من خلال الحوار التالي:

? بداية.. حدثينا عن تجربة مشاركتك في فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وما الأهمية التي مثلها تواجدك على «الريد كاربت»؟

? عندما نتحدث بشكل حقوقي عن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإننا هنا نتحدث عن استراتيجيات وقوانين ودساتير وهو أمر مهم، لكن كي نصل لتحقيق ذلك على أرض الواقع يستلزم وجود آليات معينه، الدولة تبذل الجهود، غير أنه للأسف لا يشعر الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الجهود بسبب المجتمع والذي يمثل عثرة بين الدولة والشخص المعاق، فنحن نحتاج لبيئة داعمة واعية والقوى الناعمة قادرة على خلق الوعي والفهم والدمج، الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لا يحتاجون الظهور بصورة سلبية بمعنى حزن أو انكسار أو ضعف أو مغلوب على أمرهم لذلك، فمن الأشياء التي تعلى من صورة الشخص المعاق أن يظهر في المجتمع بشكل صحيح وبقدرات تحترم وان يكون واثق من نفسه.

أما فيما يتعلق بمشاركتي في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فإن تجربة «الريد كاربت» كانت لطيفة ولها بريق وسط مجتمع مليء بالبهجة والبريق والجمال والألوان والشهرة، وكان النجم الراقي حسين فهمي رئيس المهرجان في استقبالي، كما استقبل خلال حفل الافتتاح والختام مجموعه أخرى من أبطال الأولمبياد الخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وجميعنا ظهرنا بشكل لائق، وكل بطل من هؤلاء الأشخاص له قصة نجاح وبطولة والإعلام سلط الضوء علينا والجمهور بحث عنها، ونحن في مجتمعاتنا العربية نحتاج لهذه القصص لإلقاء الضوء عليها وإظهار بطولاتها.

بصمة خاصة

? برأيك.. ما المسمى الأفضل للأشخاص ذوي الإعاقة هل ذوو الاحتياجات الخاصة أم متحدو الإعاقة أم القادرون باختلاف؟

? «الشخص ذو الإعاقة» مصطلح مدروس جدا، والإعاقة ليست في الشخص نفسه لكنها في المجتمع الذي يعيقه وأي مصطلح آخر يخرج عن التوصيف الصحيح، والمسميات الأخرى هي مسميات مجتمعية، لكن الحفاظ على مصطلح ذوي الإعاقة يحفظ حقوقنا ولا يعرض الدولة لحرج شديد مع المجتمع الدولي لأنه موجود في المواثيق، كما أنه يتفق مع الدستور والقانون والاتفاقات الدولية للأمم المتحدة وتوحيد المسمى مهم جدا للأسر والرأي العام وفى وسائل الإعلام.

? خلال لحظات الضعف التي كانت تواجهك في مسيرتك، ما الرسالة التي كنت تتذكرينها لتتمكني من استعادة قوتك واستكمال مشوارك؟

? كنت أقول لنفسي هذا هو الوضع الذي أصبحت عليه، ولا بد أن أرضى به فهي إرادة الله، لكن دائما كنت أتحدى المواقف وأتجاوزها وكأنها لم تكن، لأنه كان لا بد من الاستمرار وأن اثبت لنفسي أني قوية بمجهودي وإنتاجي ونجاحي، والآن بعد كل الخبرات التي اكتسبتها وتجربه الحياة فهمت أن كل إنسان لديه ما يتميز به عن غيره، وله بصمته الخاصة ومهارته الخاصة بعيدا عن فكرة الإعاقة، وبعد الحادث الذي تعرضت إليه اكتشفت أني لابد أن أستكمل دراستي وأن يستفيد بعلمي الآخرون، وأدركت أني لدي قدرة على أن أعلم وأبحث وأن أكون مصدر استفادة لغيري، وجميع هذه الأمور لاعلاقة لها بالإعاقة الحركية التي أصبحت أعاني منها، هذا لا يمنع انه كان عندي حلم أن أكون مرشدة سياحية أو أن أصبح نجمة وفنانة وسبحان الله تواجدت على «الريد كاربت» لذلك رسالتي لكل شخص حدثت له إعاقة عليه أن يوسع رؤيته بمعنى أن لا ننظر فقط للمشكلة لكننا ننظر لما هو ابعد وخارج إطارها. وأذكر هنا أن زوجي الراحل، كان يقول لي كل شيء ممكن وكان يساندني لتحدي الصعاب وتجاوزها واستكمال المسيرة دون الوقوف عند المشكلة فاحتمال بعد فترة نعود لنحل المشكلة وهذا هو الذكاء الاجتماعي.

الأسرة والزوج

? كيف ساندتك الأسرة ودعمتك في مسيرتك حتى أصبحتِ نموذجا ناجحا وملهما لكثير من النساء؟

? الأسرة هي البيئة الصغيرة من حولك وهي أول ما ترينه في الحياة وكل يوم، وبالنسبة لي الدعم كان من والدتي فأول قرار اتخذناه سويا بعد رحله علاج وتأهيل في انكلترا استمرت لعام بعد الحادث وعرفت أنى سأقضي بقية عمري على الكرسي المتحرك، أني لابد وأن أعود للمدرسة، وأنا مدينة لهذا القرار فقد رفضت أمي تماما أن أتلقى تعليمي في المنزل، لأن التعليم ليس فقط تلقي المعلومة لكنه ثقافة التعلم من المجتمع والاحتكاك به وتكوين صداقات .

? وماذا عن الزوج العميد يسرى عبد العزيز كيف ساندك وكيف كانت الحياة بينكم وأنتما الاثنان على كرسي متحرك؟

? الزوج كان نقطة تحول كبيرة في حياتي لأن الجانب الشخصي في حياتي لم يكن موجودًا، وكانت حياتي تقتصر على التعلم والمذاكرة والتفوق وكنت أرى أن الزواج لن يكون مناسبا لي، ولم يكن لدى طموح أو أحلام في الزواج لكنه النصيب والقدر أن أرى شخصا مثاليا لم يكن فقط زوجا للونس لكنه كان الونس والحياة والبعد عن العزلة حيث أدخلني حياة جديدة وهو من ألهمني للعمل الأهلي والخدمي ودفعني كي أكون مؤثرة في المجتمع، كما أنه أعطاني القدرة على أن أكون مسؤولة عن نفسي وعن غيري، وهو أيضا كان نموذجا أمامي للعمل الأهلي والتطوعي وعلى الرغم من فرق العمر بيننا إلا انه كانت لدية طاقة كبيرة، وتطوعت في حضانة الأطفال في النادي وكنت اشعر بالسعادة عندما يصافحني الأطفال في أي مكان واخترت الأطفال لأنهم المستقبل اخترت أن أكون معهم وأعلمهم.

وأريد أن أشير هنا إلى أن زوجي أصيب خلال عملية استطلاعية فهو كان ضابطاً بحري وحدثت له الإصابة وهو بعد في عمر 26 عاما، ورغم من أن فرق العمر بيننا 25 عاما، واعتراض عائلتي على قرار الزواج بسبب أننا نعاني من نفس نوع الإعاقة لكن تمسكنا ببعضنا وكل واحد فينا كان مصر على إسعاد الأخر لأنه يشعر بنفس الظروف ونفس المشكلة.

وأذكر أني بعد الحادثة التي تعرضت لها في حمام السباحة والتي تسببت في إعاقتي، كنت أرفض تمامًا النزول إلى حمام السباحة، لكن زوجي كان سببًا في تراجعي عن هذا القرار، ولهذا أقول أن وجود طرف ثان شريك في الحياة داعم مهم جدا والموضوع ليس حبا فقط لكنه موضوع حياة أن تكون المرأة واعية لاختيارها، فالحب والزواج ليس غاية لكنه وسيلة لعيش حياة متكاملة فيها احتواء وحب ورومانسية واحترام، ورومانسية زوجي لم تكن كلاما حلوا لكنها حب بالأفعال وهو من علمني أن الفعل أهم من القول وأن الإنسان في النهاية سيرة فقد عشنا مع بعض 20 عاما.

اهتمام غير مسبوق

? بصفتك تشغلين وظيفة الأمين العام بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، كيف ترين الاهتمام الرئاسي بهذا الملف؟

? القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة المصرية، تولي اهتماما غير مسبوق بالجانب الحقوقي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب دعم آليات دمجهم وتمكينهم في المجتمع ومشاركتهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وحصل الأشخاص ذوي الإعاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ومكتسبات غير مسبوقة. فنحن نلمس أمورا في المجتمع وتغيرا جذريا، فعلى سبيل المثال تم إعلان عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون 10 الشامل لجميع جوانب الحياة من صحة وتعليم وعمل وثقافة ورياضة وسهولة انتقال وإتاحة ومشاركة سياسية.

كما شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد إستراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021، مما كان له أكبر الأثر في تأكيد الإستراتيجية بمحورها الثالث على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري سواء حقوقهم المدنية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، كما أن مبادرة «حياة كريمة» والتي تطور قرى مصر هي تستهدف أيضا التعليم الدامج والفصول الدراسية والتأهيل الصحي الشامل والتدخل المبكر للإعاقة والأجهزة التعويضية، وأريد أن أشيد أيضا بتوجه الدولة في توطين صناعات الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والعصا البيضاء والأطراف الصناعية وتوفير الأجهزة للصيانة حال حدوث أي تلف في الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة، وهذه الريادة في توطين صناعة الأجهزة التعويضية يخدم المنطقة العربية. كما أن هذا الأجراء يمثل دعما صحيا ومعنويا.

