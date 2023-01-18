نواف العنزي سفيراً لدى حلف شمال الأطلسي

وطن النهار

قدم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ.

وذكرت بعثة الكويت لدى الحلف في بيان صحافي تلقته (كونا) ان السفير العنزي قدم اوراق اعتماده لينس شتولتنبرغ في مقر حلف الناتو.

ووفقا للبيان نقل السفير الكويتي تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى الأمين العام للحلف شتولتنبرغ، معربا عن تطلع الكويت الى تعزيز العلاقات الثنائية مع الحلف على مختلف الأصعدة.

من جانبه، اعرب الأمين العام للحلف عن تقديره لدور الكويت وجهودها الواضحة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وامتنانه لجميع أوجه الدعم الذي قدمته الكويت إلى حلف الناتو، مشيرا الى استضافة وتشغيل الكويت مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون.

