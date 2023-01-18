سفير الكويت في كوالالمبور رحَّب بالرحَّالة عبدالمحسن البغلي

وطن النهار

رحَّب سفير الكويت لدى كوالالمبور راشد الصالح بزيارة عبدالمحسن طاهر البغلي الرحالة الكويتي الذي يقوم بها إلى كوالالمبور، وقال في برقية أرسلها إليه: إنه لمن دواعي سرورنا أنا والأخوة أعضاء البعثة في كوالالمبور.. أن نرحب بكم ونحمد الله على سلامة وصولكم إلى ماليزيا في جولتكم التي تقومون بها حول العالم مع تقديرنا لكل الصعوبات التي تواجهونها أثناء هذه الجولة وتجتازونها بكل شجاعة وهمة.

وأضاف: وإذ نثني على جهودكم القيمة التي تحمل في طياتها صورة مشرفة عن دولتنا الحبيبة الكويت... متمثلة في رفعكم للعلم الكويتي في كل صوب تتجهون إليه في العالم على دراجتكم النارية... وهذا الجهد الشاق والكبير جدير بأن يحظى بكل تكريم وتقدير وثناء.. مصاحبا بخالص الدعوات بأن يحفظكم المولى -عزوجل- بحفظه وسلامته وأمنه والوصول إلى الوطن الغالي سالماً معافى.

