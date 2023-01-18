«الغرفة»: تحويل اختصاصاتنا إلى جهة حكومية.. سيرٌ عكس التيار العلمي والعملي

وطن النهار

فيما تعرضت الحكومة أمس الى هجوم نيابي واسع على خلفية إعادتها قانون ضم ربات البيوت الى «بطاقة عافية» أوضح النائبان عادل الدمخي والصيفي الصيفي ان ارجاع القانون الى المجلس جاء بسبب بعض المصطلحات التي تحتاج الى تعديل وأن الرد يعود لإعادة صياغة بعض المصطلحات القانونية والأمور الفنية، وانه على اثر ذلك تم توجيه الدعوة للاجتماع غدا من اجل تعديل بعض النصوص.

وكان وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عمار العجمي ذكر في كتاب الرد ان القانون لم يحدد جنسية المطلقة التي تتلقى مساعدات عامة، لذلك فان الامر يتطلب اعادة الاقتراح الى المجلس لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المالية اجتماعا أمس بحضور رئيس غرفة التجارة محمد الصقر وعدد من اعضاء الغرفة لمناقشة قانون تحويل الغرفة الى نقابة. و قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان الاجتماع سادته روح التعاون، وانه تم الاستماع بعناية إلى بيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، وملاحظاتها حول القانون.

واضاف، ان عددا من أعضاء اللجنة المالية ونوابا آخرين شاركوا في الاجتماع وابدوا ملاحظاتهم على عمل الغرفة، مبينا ان اللجنة تنتظر رأي الغرفة في هذا الشأن ونتمنى الخروج بقانون يعبر عن المصلحة العامة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر: كان من دواعي سرورنا، أنا والزملاء الذين شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر صباح أمس، الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس بشأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة، وأضاف في تصريح صحافي عقب الاجتماع أنه في الجزء

الأول من الاجتماع، عرض ممثلو الغرفة دورها الاقتصادي والتنموي كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني، ثم قدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وزاد الصقر قائلاً: في الجزء الثاني والأطول من الاجتماع اجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات السادة الاعضاء الافاضل من أعضاء اللجنة وغيرهم، وقد انصبت هذه التساؤلات بشكل رئيسي على قانون الغرفة، والرسوم والاشتراكات وأنواع الخدمات وعدالة تقديمها ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.

وقد اجاب ممثلو الغرفة عن تساؤلات السادة الاعضاء بكل شفافية مدعمة بالأرقام والوقائع، وأكدت الغرفة في سياق ذلك ان كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الادارة، لان وضعها تحت اشراف الجهات الحكومية يتناقض مع اهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح اعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية. وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة الى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني.

من جهة اخرى، اكد السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي ان يتم في اطار اللائحة الداخلية للمجلس. وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوبا الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.

واكد الصقر ان الاجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون، معربا عن شكر الغرفة للسادة رئيس واعضاء اللجنة، وللسادة اعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشرا واضحا على أهميته.

من جانب آخر، وافقت اللجنة التعليمية على زيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة، حيث قال رئيس اللجنة النائب حمد المطر إن المكافأة ستصبح 300 دينار، وللمتزوج 525 ديناراً، بكلفة مالية لن تتجاوز 150 مليون دينار سنويا.

وكشف المطر عن انه تمت اضافة الطلبة البدون في هذه الزيادة لان عددهم بسيط ولا يتجاوز 150 طالبا في الجامعة ولا يزيدون على ذلك في التطبيقي، موضحا ان تقرير اللجنة سيتم تسليمه الى المجلس الخميس القادم وسيدرج في اقرب جلسة.

