«ترشيد».. خصم %40 من قيمة فاتورة الكهرباء

وطن النهار

نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جمعية مهندسي الطاقة الأميركية - فرع الكويت، بمشاركة وزارة الكهرباء والماء والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، محاضرة توعوية لبرنامج «حافز للترشيد» بعنوان «احسمها ووفر في فاتورة الكهرباء والماء»، وذلك في مقر الجمعية الثقافية بمنطقة الخالدية في إطار تشجيع وتطبيق إجراءات الحفاظ على الطاقة والمياه في القطاع السكني لدولة الكويت، من خلال برنامج «حافز للترشيد» الذي طورته وزارة الكهرباء والماء.

وأشارت مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في المعهد د. فتوح الرقم، ورئيسة جمعية مهندسي الطاقة الأميركية، إلى دور جمعية مهندسي الطاقة الفعال وأنشطتها المختلفة في الحفاظ على الطاقة واستهلاكها، إلى جانب تدريب المختصين بإدارة الطاقة والطاقة المتجددة، مقدمة نبذة تعريفية عن مجلس المرأة في إدارة الطاقة والبيئة كأحد قطاعات الجمعية والمعني بتمكين المرأة ورفع مساهمتها في مجال الطاقة.

من جانبها، قدمت رئيس فريق التواصل الاجتماعي وعضو لجنة «حافز للترشيد» بوزارة الكهرباء والماء المهندسة خديجة عبدالرضا مشاري، محاضرة تعريفية عن برنامج «حافز للترشيد» وكيفية التسجيل فيه، مبينة مميزات البرنامج الذي يقوم على تقديم حوافز لقاء ترشيد الاستهلاك والتي تتمثل بالحصول على خصم في فاتورة استهلاك الكهرباء يصل إلى 40%، وخصم في فاتورة استهلاك الماء يصل إلى 50%.

