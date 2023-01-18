غيانس: العلاقات الكويتية - اليونانية متطورة

وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية كوستاس فراغو غيانس: ان عبارة مد جسور التواصل بين الشرق والغرب تختصر كل شيء، فالكويت شريك رائع ليس لكونها فقط جسرا بين الشرق والغرب ولكنها أيضا صديق عزيز.

واوضح في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح معرض الكسندر الاكبر في الكويت الذي اقيم في معرض الفن المعاصر بحضور وزير التجارة مازن الناهض: ان جزيرة فيلكا اكبر شاهد على العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وصداقتهما المستمرة، لافتا إلى أن معرض الإسكندر الأكبر للفنان إفثيميس ورلاميس (إيفيونس بابلونس). لاقى صدى جيدا في مختلف انحاء العالم.

ولفت إلى ان الإسكندر الأكبر لم يكن مجرد قائد رائع وشجاع ولكنه كان أول زعيم يدرك أهمية التعددية الثقافية وجعلها خيارا لغزواته من منطلق وعي تام انه لا جدوى من استعداء الناس ولذلك لم يمس دياناتهم او معتقداتهم الثقافية و بذل قصارى جهده لإظهار الاحترام لثقافات ومعتقدات الشعوب التي غزاها.

وشدد على أن العلاقات الثنائية مع الكويت ستنمو وتتطور في مختلف المجالات في المستقبل القريب.

من جانبه أعرب السفير اليوناني لدى البلاد عن فخره واعتزازه لافتتاح معرض الإسكندر الأكبر في الكويت مد جسور التواصل بين الشرق والغرب والذي يضم مجموعة من اللوحات الرائعة للفنان اليوناني الشهير.

وتابع: اليوم، في القرن الحادي والعشرين، أصبحت رسالة الإسكندر العالمية للتعايش السلمي والاحترام المتبادل للأمم والأديان والثقافات على الأرض أكثر أهمية من أي وقت مضى.

واوضح ان الآثار اليونانية التي تم اكتشافها في جزيرة فيلكا تزين المتحف الوطني في الكويت، كما أن الحفريات وأعمال البحث مستمرة ما يعطينا املاً في العثور على آثار جديدة، مشيرا إلى أن فيلكا كانت بداية توسع الحضارة والقيم الهلنستية في جميع أنحاء الخليج وما وراءه.

وأعلن السفير اليوناني أن الرحلات المباشرة بين أثيناو والكويت ستنطلق قريبًا.

وبدوره، قال منسق المعرض و المدير التنفيذي لاعمال الفنان اليوناني لماكيس فارلاميس، بول تروشوبولوس: إنه تم اختيار الكويت كي تكون المحطة الأولى لهذا المعرض الذي سيستمر لمدة شهر وينطلق بعدها الى دول الخليج الأخرى، مشيرا الى أن هذا المعرض يمكن الكويت من ارسال رسالة للعالم انها هي الجسر الرابط بين الشرق والغرب.

وأضاف: «نريد أن نناقش مع حكومة الكويت ورجال الأعمال في الكويت، كل الاعمال ليتم وضعها في متحف حديث للعالم العربي والعالم بأسره، بحيث يكون مركزاً يمكن أن يجمع بين الثقافة وريادة الأعمال والعلوم كما كان بالضبط روح الإسكندر الأكبر، وبهذه الطريقة، يمكن للكويت أن تصبح بحق الجسر الذي يوحد الشرق بالغرب.

وذكر أن المعرض يضم نحو ستين لوحة ومنحوتة للفنان اليوناني فارلاميس الذي ولد في مدينة مقدونيا اليونانية وهي المدينة نفسها الذي ولد فيها الاسكندر،، لافتا الى ان الراحل فارلاميس رسم نحو الف لوحة رسمها للاسكندر على مدار سبع سنوات إذ كان الاسكندر بالنسبة له شغفا.

