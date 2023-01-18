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وطن النهار

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300 عاملة فلبينية يتأهبن لمغادرة البلاد

سميرة فريمش
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الأربعاء 18 يناير 2023

أوضحت مصادر من السفارة الفلبينية لدى البلاد أن العمالة الفلبينية المتواجدة في مقر الايواء ستغادر الكويت بعد أيام قليلة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واضافت لـ«لنهار» أن الاعداد ليست كبيرة وهي تصل الى 300 عاملة وان بعضهن حصلن على تذاكر السفر واخريات ينتظرن تحصيل جواز السفر من الكفيل للسفر إلى مانيلا. واشارت إلى أن الأمور تسير وفق الاتفاق بين البلدين وان اللجنة التي زارت الكوبت أخيراً اطلعت على جميع الأمور. وبخصوص بدء شركة الدرة وفق نظام استقدام العمالة الفلبينية بـ 700دينار قالت المصادر: نعم بدأ العمل بهذا النظام من الاثنين الماضي ونحن مستمرون في التعاون مع شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية وفق العقد وللاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الإطار.


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