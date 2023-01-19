أمطار الغضب!

الاخيرة

اشتُهر موسم نزول الأمطار عند الكويتيين بأنه دلالات خير ونعمة وإن حدَّ من ذلك لاحقا في الكويت وغيرها أن المطر لم يعد المصدر الوحيد لمياه الشرب والغسيل والزرع والضرع وبقية المنافع بعد أن تكفلت بذلك محطات تقطير المياه على البحر والسدود على النهر.

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بالكويت دون دول الخليج وباقي دول العالم، ما أن تنزل أمطار الخير والنعمة حتى تتحول لأمطار الغضب عندما تنهار بسببها الطرق والأنفاق ويتناثر الحصى على الطرق الرديئة والذي يتكفل بالإضرار بالسيارات في وقت أعلنت فيه إحدى دول الخليج تحميل المسؤولين عن الشوارع المدمرة سواء كانوا موظفي حكومة مناطاً بهم الإشراف ومتابعة التنفيذ أو مقاولين كلفة إصلاح السيارات - وهو قرار منطقي - فلماذا يدفع المستخدم دون ذنب ثمن أخطاء وإهمال وتقاعس الآخرين، كما أن أهمية مثل ذلك القرار المهم انه سيضمن جودة الطرق الجديدة، وعدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة...

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أغلب دول الخليج - تخفيفاً للكلفة - لا تضع مناهيل لتصريف مياه الأمطار وتنتظر تجمع المياه على الطرق ثم استخدام الطرمبات لسحبها منها ورميها على التراب الجانبي، الكويت لديها المناهيل المكلفة وتبقى لديها ظاهرة تجمع المياه على الطرق «ما فائدة المناهيل؟!» وتقوم بتوجيه مياه الأمطار للبحر بدلاً من توجيهها لخزانات تجميع مياه بالصحراء للاستفادة منها، كما أنه لدينا مبالغة إعلامية شديدة في تغطية تجمع المياه في الشوارع رغم أنها لا تتسبب بموت أحد كحال دول الفيضانات الأخرى وتتصرف خلال ساعات من دون مشاكل!

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آخر محطة:

أربع سنوات ولم يتم إصلاح تشقق طرق ونفق دروازة عبدالرزاق! فكم سنحتاج لإصلاح الانهيار الكبير لطريق ميناء عبدالله؟! وهل من محاسبة لمن يُدفع له للمتابعة والإشراف ثم ثبت انه لم يتابع ولم يشرف؟!

