تعدد مرجعيات القيم والحاجة للحسم

آراء

موضوع تشوه أو غياب أو التلاعب بالقيم الإنسانية والأخلاقية في كل أنحاء العالم أصبح حديث الساعة. فالدول الكبرى المهيمنة تتلاعب بكل القيم من أجل خدمة مصالحها ونفوذها في الحقل السياسي، والشركات والبنوك العولمية الكبرى تستعمل بانتهازية كل القيم من أجل كسب تنافساتها المجنونة في الحقلين التجاري والمالي، ووسائل الإعلام تسهم بشكل كبير في نشر تلك القيم المتلاعب بها وتبرير تبنيها لمصلحة الأقوياء والأغنياء، والمؤسسات الثقافية والتربوية والفنية التي من المفروض أن تدافع عن القيم تقف عاجزة بعد أن أصبحت هي الأخرى مشتراة أو فاسدة.

ولما كنا في عصر عولمي بامتياز، وأصبح العالم عبارة عن قرية واحدة بتأثيرات تفاعلية متبادلة، فإنه من الضروري أن نطرح -نحن العرب-على أنفسنا هذا السؤال: ما موقفنا مما يجري وما السبيل الذي يصلح لنا ولمجتمعاتنا؟

والجواب القاطع هو أننا ما لم نحسم موضوع مرجعية القيم التي نريد تبنيها لحياتنا العربية، فإننا سنظل حبيسي مرجعيات الغير وما تقود إليه من قيم قد لا نرضاها لأنفسنا، بل ولا للعالم الذي نحن جزء منه. وبالطبع لما كانت الحضارة الغربية هي المهيمنة على عالمنا فان المرجعيات الفلسفية والثقافية والسلوكية الغربية، وعلى الأخص الأوروبية والأميركية الشمالية، هي السائدة حالياً، بما فيها سيادتها في وطننا العربي وإصرار البعض منا على تفضيلها على مرجعياتنا العربية الذاتية.

دعنا نذكر، لمصلحة تربية وثقافة شاباتنا وشبابنا العرب، بعضاً من الرفض المطلوب الواضح الصريح لعدد محدود من مرجعيات غربية شهيرة. الأولى هي المرجعية الميكافيلية التي تدعو إلى الفصل بين الأخلاق والسياسة تحت مبدأ وشعار «الغاية تبرر الواسطة». ما يستطيع أن يقود إليه هذا الشعار من خداع وفساد وتلاعب بعواطف البشر واضح أمام أعيننا في كل مكان: تراجع مرعب في الأنظمة الديموقراطية، وفساد متنام في أنظمة الحكم، ورجوع إلى عهود الاستعمار، إلخ....

والثانية هي المرجعية «الوضعية العقلانية» التي جعلت من العلوم التطبيقية الحسية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعادات والأعراف هي أساس التقدم الإنساني، ومقللة من أهمية وحضور الميتافيزيقية الإيمانية، وأصوات الضمير الإنساني، ومشاعر المثل العليا التي تسمو بروح الإنسان، لتنقلب القيم والسلوكيات الأخلاقية ظواهر اجتماعية ومنهجيات عقلية قابلة للأخذ أو الرفض أو التعديل حسب مقتضيات الظروف النفعية والموديلات المسعرة للغرائز حتى ولو كانت هابطة.

وقد تفرعت عن المرجعيتين السابقتين مرجعيات فرعية من مثل شعارات «اللاعقلانية» النيتشية الشهيرة، «والنيوليبرالية» الرأسمالية التي يعيشها العالم حالياً، و«الفاشستية – النازية» التي ما إن تختفي في مجتمع حتى تظهر وتنمو في مجتمع آخر، و«النفسية» الفرويدية المختلف حولها.

هل حقاً أن مرجعيات القيم، وممارستها، وتطويرها نحو الأعلى والأسمى، والنضال من أجل جعلها جزءاً من كل ايديولوجية عربية ومن كل استراتيجية تنموية، والرجوع إليها لمواجهة ما تواجهه البشرية ومجتمعاتنا من أحزان ومآس وأمراض اجتماعية... هل حقاً أن كل ذلك يجب أن ينتظر حتى تستفيق الحضارة الغربية وتراجع تاريخها المليء بالاستعمار والاستغلال والحروب وحاضرها المليئءبالظلم والعربدة والإصرار على الهيمنة على كل العالم وعلى مصير العالم، وحتى تقبل أن تتعايش مع الحضارات الأخرى؟

هذا هو السؤال المطروح بقوة في الدوائر الفكرية الغربية والذي يجب أن نعود ونهيئ شبابنا وشاباتنا على طرحه، وذلك من أجل إعداد أنفسهم وشعوبهم ومجتمعاتهم للانتقال من حالة التقليد الأعمى والإيمان غير المتزن بتلك المرجعيات الأخلاقية الغربية إلى بناء مرجعياتنا الذاتية التي بالطبع قد تستفيد من مرجعيات الآخرين سلباً وإيجاباً، ولكن تضيف إلى ذلك إبداعات عوالمها الدينية الروحية، والتاريخية، والضميرية، والنفسية، والمساهمة مع الغير في صعود الإنسانية إلى الأسمى والأفضل والأكثر جمالاً في عملية تعمير الأرض وسلام عيش ساكنيها.

هذا ما سنحاول إبرازه لشاباتنا وشبابنا.

