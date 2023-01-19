دافوس ونحن والعالم

آراء

نحن لا نختار ولو اخترنا لا نحسن الاختيار، فمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي وهو يتناول بلدان العالم الأكثر تأثيرًا، لم يتطرق إلينا إلا من خلال تصريحات مسؤولينا، لقاءات عابرة من صحافي مارق، أو موقع إلكتروني عابر، أو فضائية تبحث عن المعلومات في «آخر ساعة»، تصريحات مسؤولينا تتحدث عن نمو اقتصادي يتراوح ما بين 3 – 5% رغم النمو المتسارع الذي وصل في السعودية مثلما بنهاية الربع الثالث من 2022 إلى 5,9%.

النمو الاقتصادي الخليجي أصبح ضمن قوائم حسن الاختيار، وسوء الاختيار أصبح معتقلاً في عائدات الطاقة ومرتبطًا بإحصائيات مبشرة لكنها ليست مؤثرة، مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مثل يحتذى خاصة بعد أن وصلت نسبة مشاركتها إلى نحو 37% من إجمالي العمالة في السوق السعودي.

هذا رقم مبشر، لكن لماذا لا يؤثر؟ لأن توظيف المداخيل النفطية ليس في السعودية وحدها إنما في دول المنطقة العربية بأسرها يتكئ على مشاريع استهلاكية أكثر من اتكائه على مشاريع إنتاجية.

صحيح أن ارتفاع أسعار النفط يظهر ميزانياتنا الحكومية على أنها تنعم بفائض وأن هذا الفائض مرشح للتنامي مع استمرار الأزمات والحروب وتلكؤ البدائل، لكن الأكيد أن التوظيف الأمثل لهذه الفوائض مازال يذكرنا بطفرة السبعينيات، أموال هائلة ومشاريع استهلاكية مذهلة، ربما يكون تأسيس بنية تحتية هو الهاجس المؤثر آنذاك، حيث لا طرق ولا مرافق ولا صرف صحيا ولا مياه محلاة، إنما التحدي الذي يطرح نفسه الآن هو: نحن نحتاج إلى مشاريع صناعية عملاقة حيث السعودية قد تكون الاستثناء الوحيد بإقامتها مصنعاً عملاقاً لإنتاج السيارات الكهربائية بكلفة إجمالية تصل إلى 3,2 مليارات دولار وربما أكثر إذا أضفنا إلى الرقم الاستثمارات غير المباشرة والجهات المستفيدة من المشروع الكبير، هي حالة من حسن الاختيار في مواجهة حالات أخرى من سوء الاختيار.

دافوس يتحدث عن عالم مهيض الجناح، عن بيئة مريضة وكون يعاني من جحود الذين يعيشون عليه، تلوث، انهيارات جليدية، اتساع ثقب الأوزون، التغير المناخي، الأعاصير والأمراض الجائحية غير المسبوقة، الأزمات الاقتصادية المتطورة وتلك التي تتخفى في أثواب مكتظة بالثقوب والرتوق والأقنعة البالية.

دافوس أثار الغبار ولم يضع الحلول، أقام الدنيا ولم يقعدها، وحرض على الأسى، ولم يذكر أي شيء عن مفاتيح السعادة.

أول بارقة أمل أراها فيما يتعلق بمنطقتنا، أن نفكر خارج ثقافة الصناديق السيادية التقليدية، أن نعيد الأموال الهائلة إلى مشاريع استراتيجية، نستفيد من التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي الذي لم يعد حكرًا على الدول التي أنتجته، ولا على الذين استبقوا زمانهم ومكانهم إلى أزمنة وأمكنة وربما إلى كواكب أخرى.

نحن في أمس الحاجة لتفكير نوعي يعيد إدارة الاقتصاد على أسس حركية وليس على أساسيات تقليدية، أن نعيد برمجة مؤسساتنا بحيث نضعها على أحدث منصات المعرفة وآخر إحداثيات التقنية المترافقة، أن يكون تفكيرنا قائماً على مفاهيم أكثر منطقية ودراية بالتحدي القادم الذي سيضع ملايين من أبنائنا غير المؤهلين خارج أسواق العمل، وأن يكون البحث المتعمق عن بدائل للوظائف التقليدية هو مربط الفرس وحجر الزاوية في كل مشروع تنموي، وفي كل رؤية مستقبلية أمام اقتصادنا الإقليمي الذي مازال يفكر في 2030 بمقومات وأدوات عام 1930.

القضية ليست عويصة لكنها تستفز الأعصاب، تستلهم الهمم وتعيد بناء الذهنية الإقليمية بحيث تكون قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة، وأي مرحلة.

