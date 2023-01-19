هل أنت واعٍ أم مستيقظ؟

آراء

عادة ما نقضي معظم وجودنا البشري على الأرض مستيقظين. يقضي الإنسان العادي حوالي ثلثي يومه مستيقظًا وثلثه تقريبًا نائمًا. خلال حالة اليقظة، تعمل حواسنا بشكل كامل. حواسنا هي أبوابنا إلى المجال الذي من خلاله تأتي المعلومات من الخارج وتستقبلها حواسنا؛ ويتم إرسالها إلى المخ حيث تتم معالجتها. خلال هذه الحالة، يبدو لنا عالمنا الوجودي الخارجي أوضح وأقوى. أبوابنا التي نسميها حواسنا مفتوحة على مصراعيها ونركز على تدفق وحجم ونوع المعلومات التي تتدفق من العالم الوجودي الخارجي. غرائز الحفاظ على الذات لدينا تعمل بكامل طاقتها ونحن دائمًا نبحث عن المحفزات الخارجية معتقدين أن العالم خارجنا هو الذي يديرنا ويسيطر علينا. نظرًا لأن اتجاه المعلومات يأتي من الخارج إلى الداخل، فإننا نعتقد أن التحكم يكون أيضًا من الخارج إلى الداخل. فالخارج للداخل، بالنسبة لنا، أثناء هذه الحالة أكثر أهمية من المعلومات الواردة من الداخل إلى الخارج. ينصب التركيز خلال هذه الحالة على المعلومات الواردة من الخارج، لذا فإن جميع الحواس منفتحة للحفاظ على حياتنا وتعظيم ملذاتنا. نحن نركز أكثر على العالم الخارجي أكثر من العالم الداخلي ونبدو منشغلين به. الأشخاص الآخرون المستيقظون في العالم الخارجي يروننا ويتفاعلون معنا. يرون أجسادنا (شكلنا) ويحكمون علينا من خلال مظهرنا الخارجي. بسبب الطريقة التي صُممت بها أرضنا؛ على سبيل المثال، الأرض مستديرة وتدور حول محورها وحول الشمس، هناك دائمًا أشخاص يستيقظون في جميع الأوقات وناس نائمون. هناك أيضًا أشخاص فاقدون للوعي وأشخاص واعون.

ولكن الإشكالية في هذا الطرح السابق هو أنه يهمل نقطتين أساسيتين في رحلتنا نحو الوعي والعيش بحرية من منطلق التنمية الذاتية وهما:

1- أنه إذا كانت أبواب المعلومات لدينا (الحواس) التي نستخدمها للتواصل مع العالمي الوجودي الخارجي مفتوحة للخارج فكيف إذن نرى أنفسنا؟ أذني لا تسمع ما بداخلي وعيني لا ترى ما بداخلي فقط تسمع الخارج وترى الخارج، كما أن الخارج كله يدرك ما بداخل عقلي وبالتالي أليس من الأفضل التركيز على الداخل أثناء رحلة التغيير؟ أليس تغيير النفس داخلياً أفضل من المحاولة العبثية لتغيير الخارج؟ أليس تغيير أنفسنا هو أيضاً محاولة لتغيير العالم؟ يتغير العالم من خلال تغيرنا نحن ومن خلال ما نصبح عليه بعد التغيير.

2- إن انشغالنا بحالة الاستيقاظ والتركيز على الخارج يعلي من التركيز على العقل بشكل كبير وهو على الرغم من أنه شيئ محمود ومطلوب إلا أنه أيضا يعلي من المخاطرة في سوء فهم عقلنا وإدراك البعض الخاطئ أن «عقلي هو أنا» وأنه لا جزء مني أعلى من عقلي وبالتالي يتحكم العقل فينا ونرجع له كل الأمور ونحاول جاهدين التحكم فيما حولنا والسيطرة عليه في محاولة أخيرة يائسة منا لخلق تجارب حياتية يراها عقلنا الأمثل والأفضل. وأحياناً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتصبح نفس الأداة «العقل» التي كان من المفترض أن تساعدنا في رحلة الوعي والتنوير، هي نفسها مصدر الإزعاج وتسبب لنا الأرق والقلق وقلة النوم والاكتئاب وهي كلها أنواع من الأمراض العقلية (انتبه، عقلية وليست مخية).

إذاً كن مستيقظاً، ولكن أيضاً كن واعياً. هناك جزء فيك أعلى من عقلك. أنت لست فقط عقلك، وإذا سبب لك عقلك مشكلات، فهذا دليل على أنك لست واعياً، بل فقط مستيقظاً فالواعي يعي أنه أكبر من أن يكون مجرد عقل يفكر ويتدبر وأن هناك جزءاً آخر فينا يتحكم في أجسامنا ويراجع عقولنا ويوجه أفعالنا أحياناً للخير وأحياناً لغير ذلك وأننا يجب أن نكون واعين لأنفسنا في جميع الأوقات ولا نكتفي بالاستيقاظ فقط!

