آراء

من الأشياء المدمرة للعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية هي الشخصانية في التعامل، وذلك يعود للضرر الكبير منها، وللأسف نجد أن الشخصانية في التعامل ظهرت على مستوى كبير وواضح للعيان في مجمل حالات التعامل، مثلاً نجد بأن هناك أصدقاء حصل بينهم سوء فهم أو اختلاف في شراكة أو اختلاف أسري الشخصانية في تعاملهم بعضهم مع بعض، أو تكون بالشخصانية من طرف من الأطراف، مما يسبب مزيداً من التصدع بالعلاقة ويمكن أن تنتقل هذه الشخصانية للأشخاص المحيطين بهم.

إنه من الأفضل تجنب الشخصانية في كافة التعامل، لأنها سوف تسهم في تذليل المعوقات، واذابة الجليد المتراكم من الخلاف أو سوء التفاهم الحاصل، فمثلاً لو كان هناك خلاف بين الزوج وزوجته فالأفضل أن لا يعلم فيه الا شخص يصلح ما بينهما إن تطور الخلاف، حتى لا يتأثر المحيطون بهما من هذا الخلاف، كما أن الخلاف إن ذكر للعيان في أي جهة عمل فإنه يؤدي إلى نتيجة غير إيجابية، لأن أطراف الخلاف سوف تعمل على إفشال وتقليل نتائج عمل الطرف الآخر.

كما أن الواجب على الإنسان العاقل أن يقتدي بكلام المولى عز وجل وما جاء في سورة فصلت {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم }، وهنا نجد بأن الله يدعو إلى التسامح بين الناس، وكيف لنا أن نتعامل بشخصانية مع الناس؟!

ختاماً إن الشخصانية في التعامل ضررها أكبر من نفعها، وذلك لأن الإنسان مصيره الموت ولا يبقى الا عمله مع الله وذكره لدى الخلق.

* * *

تحدث الكثير من الكتاب والمفكرين عن الشخصانية وأسهموا في شرح معانيها وفي هذا المقال اوجزت بقدر استطاعتي حتى استطيع ايصال الفكرة المرجوة، وعسى أن أكون وفقت في ايصال الفكرة.

