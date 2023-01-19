حكم الدستورية الأخير بشأن الجمع بين الدراسة والعمل

آراء

أصدرت المحكمة الدستورية حكما بتاريخ 21/12/2022 هو الأول من نوعه لها، قضى بدستورية منع الموظف من الجمع بين الدراسة والعمل الا بعد موافقة جهة عمله وذلك بعد سجال طويل في المحاكم لإثبات حق الموظف بالتعلم وكان الطعن مقيدا برقم 1 لسنة 2022 قضائية دستورية.

وحيث قضى الحكم بدستورية المواد التي لا تجيز للموظف الجمع بين الدراسة والعمل، الا بموافقة جهة عمله ولمدة الدراسة الأولية – المرحلة الجامعية – بأكملها بتفرغ كامل.

ولأنه لا يوجد مانع قانوني او انساني يحول بين ان يجمع الموظف الكويتي بين الدراسة والعمل، لأنه يتوافق مع مواد الدستور الكويتي الذي كفل حق التعليم، ولا يجوز إصدار قرارات تخالف الدستور والقانون من أي جهة مهما كانت إلا أن الحكم تصدي لمسألة عدم الجمع بين الدراسة والعمل في المرحلة الجامعية الا اذا كان الطالب مبتعثاً او مجازاً دراسيا وان يكون متفرغا تفرغا كاملا وأن يخصص كل وقته لدراسته وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها وبالتالي فلا مانع يحول بالجمع بين الدراسة والعمل لكن ذلك مشروط بموافقة جهة العمل وذلك عملا بنص المادة 25 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتي تنص على أنه: -

على المبعوث أو المجاز دراسيا أن يكون متفرغا تفرغا كاملا وأن يخصص كل وقته لدراسته وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها.

وبالتالي ووفقا لذلك الحكم فانه ينبغي على الطالب قبل الشروع في الالتجاء الى الدراسة اثناء انشغاله الوظيفة ان يتقدم الى جهة عمله بطلب للدراسة وفي حالة الرفض يقوم برفع دعوي في القضاء الإداري للحصول على حكم بالإجازة للدراسة حتى لا يضيع وقته وعمره بلا فائدة .

