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دوليه

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ولفرهامبتون ضم سارابيا


أعلن نادي ولفرهامبتون الإنكليزي عن ضم الإسباني بابلو سارابيا من باريس سان جرمان الفرنسي بعقد يمتد لعامين ونصف. ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً والذي شارك مع إسبانيا في مونديال قطر الشهر الماضي، نتاج لأكاديمية ريال مدريد المشهورة عالميًا، ولعب تحت إمرة لوبيتيغي لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا في عام 2011، عندما عين سارابيا قائدًا للمنتخب في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا. ولعب سارابيا لخيتافي وإشبيلية وانتقل في عام 2019 إلى صفوف سان جرمان، وفاز معه بثمانية ألقاب، على الرغم من إعارته الموسم الماضي إلى سبورتنغ البرتغالي حيث سجل 22 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.


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