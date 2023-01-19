ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في الرياض

دوليه

يشهد ستاد الملك فهد الدولي الليلة اللقاء التاريخي الأول الذي يجمع نجوم النصر والهلال بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن فعاليات موسم الرياض. وهذا اللقاء الأول لفريق فرنسي في الأراضي السعودية لكنه ليس الأول لفريق أوروبي على ستاد الملك فهد الدولي المعروف بـ «درة الملاعب». وشهد ملعب «الدرة» عدة زيارات لأكبر الأندية الأوروبية التي خاضت على أرضه مباريات رسمية أو ودية أو تلبية لدعوات لحفلات اعتزال عدد من نجوم الكرة السعودية. وكان نادي فالنسيا الإسباني من أوائل الأندية الأوروبية التي حضرت لملعب الدرة، حيث زار السعودية للمشاركة في اعتزال أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال يوسف الثنيان في عام 2005. ولعب «الخفافيش» ضد الهلال الذي كان مطعما بعدد من نجوم الكرة السعودية والعربية وانتهت المباراة حينها بفوز الأزرق 2-1. وبعد 3 أعوام زار ستاد الملك فهد الدولي كبيري أوروبا مان يونايتد وريال مدريد في حفلي اعتزال اثنين من أبرز نجوم الكرة السعودية سامي الجابر وماجد عبد الله. وفي لقاء الهلال ضد مان يونايتد في اعتزال سامي الجابر فاز الهلال 4-2، بينما فاز النصر على ريال مدريد 4-1 في اعتزال ماجد عبد الله عام 2008. وتوالت بعدها الاستضافات لكبار الأندية الأوروبية. وفي آخر ثلاثة اعوام استضاف ستاد الملك فهد كأس السوبر الإسباني.وكما استضاف نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر في وقت متأخر مساء أمس. وتترقب الجماهير اليوم اللقاء المنتظر بين أفضل لاعبين في العالم على مدى الاعوام العشرة الماضية إذ سيلتقي ميسي ورونالدو مجددا بعد سنوات طويلة من الصراع في فريقي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا غفيرا لمتابعة أبرز نجوم العالم أمثال البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي إلى جانب ميسي ورونالدو فضلا عن نجوم الهلال والنصر.

