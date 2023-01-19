كريمونيزي أطاح بنابولي خارج الكأس

دوليه

فجر كريمونيزي الصاعد حديثا هذا الموسم إلى الدوري الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل أول من أمس بعد أن أطاح متصدر الدوري الإيطالي، نابولي، في عقر داره من دور الـ16 بكأس إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد نهاية المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل بهدفين.

وعلى ملعب (دييغو أرماندو مارادونا)، باغت كريمونيزي أصحاب الضيافة وتقدم أولا في النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 18 بتوقيع المدافع السويسري الشاب شارليس بيكيل.

ولكن رد نابولي بهدفين متتاليين حملا النكهة اللاتينية بتوقيع البرازيلي جوان جيسوس والأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقتين 33 و36 على الترتيب. وبينما كانت المباراة تقترب من أمتارها الأخيرة، أعاد كريمونيزي المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق المهاجم الغاني الواعد فيليكس أفينا جيان.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين لم يشهدا حسم النتيجة من الطرفين، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح. وفي ركلات الترجيح، أهدر السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا ركلة الترجيح الثانية لفريق الجنوب، بينما نجح لاعبو كريمونيزي في ترجمة الركلات الخمس بنجاح، ليحجزوا مقعدا لهم بين الثمانية الكبار في البطولة. وبهذا الانتصار، سيخوض كريمونيزي اختبارا صعبا آخر في البطولة عندما يلتقي روما، من أجل مقعد في نصف النهائي.

وسيحتضن ملعب (الأوليمبيكو) في العاصمة الإيطالية المباراة في الأول من فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مواجهة فيورنتينا وتورينو في هذا الدور على ملعب (أرتيميو فرانكي).

