يوكيتش قاد دنفر إلى الفوز

دوليه

واصل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تألقه وقاد دنفر ناغتس لفوزه الرابع عشر توالياً على أرضه، وذلك بتغلبه على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-113 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وحقق الصربي ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» للمرة 13 هذا الموسم بعدما سجل 36 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليلعب الدور الرئيسي في الفوز السابع توالياً لفريقه الذي ابتعد في صدارة المنطقة الغربية بفارق مباراة عن ممفيس غريزليز. وقال يوكيتش الذي نجح في 13 من محاولاته الـ14، إن فريقه «يسير في الاتجاه الصحيح. نحن نلعب مع الكثير من الثقة بالنفس». وبعد شوط أول هجومي بامتياز تألق فيه داميان ليلارد من ناحية بلايزرز بتسجيله 30 نقطة من دون أن يمنع ناغتس من إنهائه لمصلحته 73-66، انتقل صاحب الأرض الى الدفاع المحكم في الثاني وفرض هيمنته لاسيما في الربع الأخير الذي وصل الفارق في إحدى فتراته الى 20 نقطة، ليخرج في النهاية بفوزه الحادي والثلاثين هذا الموسم رغم غياب مدربه مايكل مالون بسبب فيروس كورونا. ولم يكن يوكيتش النجم الوحيد في صفوف ناغتس، إذ كان من بين خمسة لاعبين وصلوا الى العشر نقاط أو أكثر وأفضلهم مايكل بورتر جونيور (23 نقطة) وجمال موراي (17).