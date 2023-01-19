كونتي يحض رؤساء الأندية على الحديث

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حضّ مدرب توتنهام أنتونيو كونتي مالكي اندية الدوري الإنكليزي والمديرين التنفيذيين للتحدث بدلاً من ترك المدربين في مواجهة وسائل الإعلام بمفردهم عندما تعصف بأنديتهم الازمات. و تعرض مدرب سبيرز لانتقادات شديدة من المشجعين خلال الفترة الاخيرة العصيبة التي يمر بها الفريق بعد ابتعاده عن المراكز الاربعة الاوائل. وخسر توتنهام 2-0 أمام أرسنال غريمه التقليدي في دربي شمال لندن الأحد الماضي، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن مان يونايتد صاحب المركز الرابع، والذي يملك أيضا مباراة مؤجلة، في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويواجه توتنهام مهمة شاقة اخرى عندما يحلّ ضيفًا على مانشستر سيتي حامل اللقب اليوم، في حين ستؤدي هزيمة أخرى الى زيادة الضغوط على كونتي. وردا على سؤال عما إذا كان من المفيد أن تتحدث شخصيات بارزة أخرى من النادي، بمن فيهم رئيس النادي دانيال ليفي، الى الصحافة، قال كونتي «في إنكلترا، هناك عادة سيئة تتمثل في عدم وجود سوى المدرب للتحدث والشرح. وتابع «لم أر قط القسم الطبي يأتون إلى هنا لشرح سبب صعوبة تعافي هذا اللاعب. الأمر نفسه أيضًا - لم أر النادي أو المدير الرياضي يأتون إلى هنا لشرح استراتيجية ورؤية النادي». وقارن كونتي في معرض حديثه بين الايطالي فابيو باراتيسي، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الاداري في النادي الانكليزي، حيث كان الرجل يتحدث الى الصحافة عندما كان في يوفي الى جانب كونتي، بينما لا يتحدث بانتظام في انكلترا.

