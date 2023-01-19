شركة «إنيوس» ترغب في شراء مان يونايتد

دوليه

انضمت شركة إنيوس لصاحبها الملياردير البريطاني جيم راتكليف رسميًا إلى السباق لشراء نادي مان يونايتد الانكليزي أول من أمس. وقالت عائلة غلايزرز مالكة النادي إنها مستعدة للاستماع إلى العروض الخاصة لشراء نادي «الشياطين الحمر» في نوفمبر الماضي، ويبدو انّ راتكليف عازم على اقتناص الفرصة. لطالما ارتبط اسم راتكليف وهو مشجّع للنادي منذ الصغر، والذي قدم عرضًا بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليارات دولار) لشراء تشلسي العام الماضي دون ان يُكتب له النجاح، بالتواجد في أولد ترافورد. وقال متحدث باسم شركة إنيوس لبي بي سي «لقد وضعنا أنفسنا رسميًا في العملية». وبعد الفشل في استحواذه على تشلسي عندما باع الروسي رومان أبراموفيتش البلوز لرجل الأعمال الاميركي تود بوهلي وشركائه، عاد راتكليف للبحث عن عملاق آخر في البريميرليغ. ولم يعلق يونايتد حتى الآن على اخبار اهتمام الرجل البالغ من العمر 70 عامًا بتولي المسؤولية.

