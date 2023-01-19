عفو الأكارم

الأولى

كالعهد بها، كانت الإرادة الأميرية السامية، ثاقبة النظرة، واضحة المعنى، قوية التأثير، طامحة إلى تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، التي تمثل قاطرة الوطن نحو ذروة الرفعة والنهضة والمستقبل المشرق المنير، الذي يقوم على أسس وطنية راسخة، وقيم ثابتة، ومُثل رفيعة متأصلة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

إن الرغبة الأميرية هذه المرة أثمرت عفواً عن شريحة من أبناء الوطن طال عليهم الأمد، وهم داخل جدران المؤسسات الإصلاحية يقضون عقوبات مقيدة للحريات حكم بها القضاء، وطبقتها أجهزة الدولة التي تنفذ القانون، ولا تستثني من سيفه أحداً، كبيراً كان أو صغيراً، بعيداً كان أو قريباً.

وشمل العفو كذلك أمة من أبناء الكويت ظلت حيناً من الدهر قابعة في غربتها خارج البلاد، ترتدي ثوب الوحشة، وتفتقر إلى حضن الديرة، وحنان أهلها الأصفياء الأنقياء الذين يحوطون الغرباء بكل الرعاية والعناية والاهتمام، فما بالك بأبنائها أو ببعض أبنائها، الذين وقعوا - في لحظة ضعف إنساني - فيما يوجب العقاب، ويفرض المحاسبة؟!

إن الخطوات الكبرى، والقرارات العظمى، لا يُقدِمُ على اتخاذها والمضي قدماً فيها سوى الكبار، الذين آتاهم الله - سبحانه وتعالى - بسطة في العقل والفكر الراشد الرصين، وتلك البسطة تحفظ الماضي وتصون الحاضر وتستشرف المستقبل وما يتطلبه بناؤه من نبذ للفرقة، وتوطيد للألفة ليكون أكثر إشراقاً، وعطاءً للوطن ولأبناء الوطن من مختلف المشارب، وشتى التوجهات.

وهكذا كان صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كبيراً في قدره ومقامه، وكبيراً في مراسيمه وقراراته، كبيراً في عفوه ومسامحته، وكبيراً في عطائه لأبنائه، الذين هم أبناء الكويت في البدء، وأبناؤها في المنتهى، ومن ثم كان سموه عليهم عطوفاً وعلى ما يفيدهم وما ينفعهم حريصاً، ولو زَلَّتْ ببعضهم القدم، أو زاغت بهم الأبصار.

إن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية - في شأن العفو عن العقوبة المقيِّدة للحرية التي حُكمَ بها على بعض الأشخاص، تترجم بكل وضوح الرغبة الأميرية السامية في لم الشمل ورص الصف، وتجاوز هفوات وزلات وأخطاء الماضي، التي صدرت عن البعض طوعاً أو كرها، ولم يبقَ سوى أن يكون المشمولون بالعفو عند حُسن ظن مَن عفا وأصلح، وعلى قدر المرسوم الأميري، الذي بدَّد وحشتهم وأنهى غربتهم، وبدَّل خوفهم أمناً، وأعادهم إلى الديرة والمجتمع الكويتي، آملاً أن يكونوا في الحاضر والمستقبل لبنات قوية في بناء الوطن.

ولعل من نافلة القول وتأكيد المؤكد أن نشير إلى ما ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر أول من أمس حين قال: إن هذا العفو الأميري الكريم قد صدر عن إرادة خالصة، وعزم أكيد، ورغبة صادقة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله تعالى ورعاه- إيماناً بقول الحق - تبارك وتعالى - في محكم التنزيل وأن تعفوا أقرب للتقوى وتحقيقاً لمصلحة البلاد العليا حالاً ومآلاً.

ومن تلك الكلمات القصار يتضح جلياً، ويظهر مليا أن العفو الأميري منبعه ومورده جملة من الحقائق يجب أن تكون ماثلة في الأذهان، بارزة وواضحة أشد ما يكون البروز والبيان وهذه الحقائق هي:

? طبيعة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي جُبل عليها، وعُرفت عن سموه على مدى سنوات وسنوات، والمتمثلة في ميل سموه دائماً نحو العفو والمسامحة واليسر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

? الإرادة الكويتية الخالصة التي لا يحركها أحد من خارجها، لأنها إرادة حرة تستمد قوتها من مبادئها القويمة، وماضيها التليد، وعاداتها وتقاليدها التي لا تقبل التدخل في شؤونها أو محاولة التأثير فيها بأي شكل من الأشكال.

? التطلع إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وجعلها فوق كل المصالح الآنية الضيقة، التي لا ينتج عنها سوى الضعف والوهن، وضياع فرص بناء النهضة وصنع التقدم والازدهار.

وإذا كان صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعطيا فأجزلا العطاء، ومنحا فأحسنا المنح، وصفحا فأوفيا الصفح، فإن على المشمولين بالعفو واجباً ينتظر الجميع أن يقوموا إليه، ويحرصوا عليه، وهو أن يقابلوا الإحسان بالإحسان، والعطاء بالعطاء من خلال بدء صفحة جديدة شعارها: الله.. الوطن.. الأمير.

فالله - تعالى - فوق الجميع، لأنه سبحانه واهب الخلق، ومدبر الأمر ومقدر المقادير، والوطن من بعده، أرض المحيا والممات، ومنبع العطاء والخيرات، ولذلك فإن صونه والمحافظة عليه وافتداءه بكل غالٍ ونفيس فرض على كل أبنائه في جميع الأزمنة وفي كل الظروف.

وأما صاحب السمو أمير البلاد المفدى فهو ولي الأمر، ووالد الجميع، وطاعته واجبة، بل فرض عين على كل الكويتيين شرعاً ودستوراً، وعرفاً محكماً، فالله - تعالى - يقول: يا أيها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والدستور ينص في مادته الرابعة والخمسين على أن: الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمس.

أما العرف فقد جُبِلَ الكويتيون منذ القدم على توقير وتقدير واحترام الكبير سواء كان رباً لأسرة، أو رأساً للدولة، فهكذا كان الآباء وكان الأجداد، الذين أصَّلوا القيم وملؤوا بها الدنيا أدباً والتزاماً بالأصول المرعيّة والثوابت المتفق عليها وكلها من الخصال الحميدة، ومن مكارم الأخلاق.

خلاصة القول هي أن العفو الأميري خطوة سامية يجب أن تتلوها خطوات على قدرها، وتصرفات في حجمها، فالأحرار والأوفياء يقابلون الإحسان بالإحسان والعطاء بالعطاء، وليس يخفى على أحد أن وطننا الكويت في حاجة ماسة إلى وحدة الكلمة، وتجاوز الخلاف حتى يعود إليه بهاؤه، ويرجع كما كان إلى عهد قريب تاجاً على رأس المنطقة كلها، وغُرَّة في جبينها، وقاطرة لها نحو المزيد من الرفعة والسؤدد والنهج الرشيد.

فهنيئاً للمشمولين بالعفو عودتهم إلى أسرهم وإلى ديارهم، وهنيئاً للكويت بعودة أبنائها إليها لتستقيم الحياة ويهنأ الجميع.

حفظ الله تعالى الكويت قيادة وشعباً وأرضاً طيبة من كل مكروه وسوء.

