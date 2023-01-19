صدور مرسوم العفو عن 34 مواطناً

الأولى

صدر أمس مرسوم رقم 8 لسنة 2023 بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ونشر في ملحق للجريدة الرسمية الكويت اليوم ولم يشمل المرسوم عبدالحميد دشتي وعبدالله الصالح ومصعب الفيلكاوي وفيما يلي نص المرسوم:

1 - بعد الاطلاع على الدستور.

2 - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

3 - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

4 - وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل.

5 - وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعفى من العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص التالية أسماؤهم في القضايا الموضحة قرين كل منهم:

محمد حمزة ابراهيم البلوشي

محمد حبيب عبدالله نجم

سالم مزعل عبدالرزاق نصار

عذبي فهد الأحمد الصباح

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي

خليفة علي خليفة الصباح

أحمد داود سلمان الصباح

فلاح حجرف كحموم الحجرف

حمد أحمد راشد الهارون

رانيه ناصر سعد المنيفي

مبارك فريح مجبل الرشيدي

سلمان عبدالله فهد الخالدي

عبدالعزيز جارالله خريص المطيري

أحمد حسن أحمد حسن عاشور

بدر بداح محمد المطيري

حمد محمد عبد الملك الفيلكاوي

وداد صالح فرحان الظفيري

حمد عبدالعزيز ابراهيم الناشي

عدنان عبدالحسين بهروز حسن

علي عايد عبيد العميره

منصور علي وبران سيحان

ناصر خلف بهلول الشمري

ابتهال عبدالله مجيم الشلال

عبدالله مرزوق عبدالله المطيري

سليمان عبدالرحمن محمد البكر

غازي شاعي غازي المطيري

علي عبدالرزاق علي البلوشي

صقر عبدالرحمن خليل الحشاش

فارس سياف مهدي المطيري

مساعد عبدالله عثمان المسليم

فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي

دلال أحمد عبدالعزيز المسلم

بشار عدنان أحمد البغلي

محمد سلمان محمد عباس حسن

مادة ثانية

يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو أو التخفيض كأن لم يكن في حال ارتكاب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي اعفي أو خفض عقوبته، ليستوفي كامل مدة العقوبة.

مادة ثالثة

على كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

