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الشيتان أحال دراسة «البديل الاستراتيجي» لديوان الخدمة

زيادة الرواتب.. على طريق الإقرار


قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان: إنه أحال الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.
وأضاف الوزير الشيتان في تصريح لـكونا امس أن الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2022-2026) تحت عنوان القوى العاملة.
وذكر أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقا للدراسة تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.


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