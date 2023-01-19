الكأس بين العراق وعمان.. الليلة

دوليه

تصل بطولة «خليجي 25» في البصرة إلى محطتها الأخيرة اليوم بإقامة المباراة النهائية بين العراق المستضيف وعمان في الساعة 07:00 مساءً على ستاد البصرة الدولي، على أن يسبقها حفل الختام الذي يحييه نخبة من الفنانين العرب ويشتمل على فقرات عدة.

وتعد المباراة مواجهة ثانية بين المنتخبين العراقي والعماني بعد أن التقيا في الافتتاح وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وهذا يعني أن أوراقهما مكشوفة للمدربين الإسباني خيسوس كاساس (العراق) والكرواتي برانكو ايفانكوفيتش، حيث دوَّن كلاهما معلومات وافية عن خطوط الفريقين وأهم مراكز القوة ونقاط الضعف ومن المتوقع أن يلعب كل منتخب على أخطاء الآخر والعزف عن أي خلل يحصل في الخطوط من أجل الوصل إلى المرمى وهز الشباك. المنتخب العراقي الذي تصدر المجموعة الأولى من فوزين وتعادل سيحاول أن يمسك بصولجان المباراة مبكرا مدعوما بحضور جماهيري غير مسبوق وتحفيز منقطع النظير، فضلا عن الأرض التي تلعب أحيانا مع أصحابها، لكن الأمر يبقى مرهونا بما يقدمه اللاعبون وما يرسمه المدرب، الذي سبق له أن قاد المنتخب العراقي للفوز على القطري في نصف النهائي. اما العماني الذي احتل المركز الثاني بعد العراقي في المجموعة الأولى سيرمي بكل ثقله من أجل إيقاف عجلة العراقي وامتصاص الزخم العراقي سواء من خلال الجمهور أو الأداء ووضع غريمه تحت ضغط جماهيره لاسيما أنه سبق له التعامل معه بالافتتاح واتسم بالهدوء في ردة الفعل على المد الهجومي العراقي، خصوصا إذا ما نجح في تجاوز الربع ساعة الأولى من الشوط الأول، والمباشرة في بناء الكرات المرتدة التي قد تسفر عن خطر حقيقي على مرمى العراقي جلال حسن، كما ان برانكو مدرب العماني لديه من الخبرة الجيدة في التعامل مع مباراة كهذه، لاسيما أنه نجح في عبور البحرين بأمان في نصف النهائي. المواجهة ستكون صعبة على الطرفين ومن يستغل الفرص وما يتاح له من سيطرة سيكون الأقرب لحمل الكأس في اليوم الأخير لخليجي 25. وأصر الجهاز الفني للمنتخب العراقي أن تكون الوحدة التدريبية الأخيرة لأسود الرافدين مغلقة أمام وسائل الإعلام، وذلك لإبعاد الضغوط عن فريقه. وقال محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي: «خلال المؤتمر التنسيقي للمباراة الختامية، تم تبليغنا بأننا أصحاب القرار في أن تكون الوحدة التدريبية متاحة للتغطية الإعلامية أو منعها، لذلك قررنا الإبقاء على قرارنا السابق بأن تكون مغلقة». وزاد: «قطفنا ثمار قرارنا بإبعاد اللاعبين عن التصريحات، وهذا الأمر كان مؤشرا إيجابيا عم بالفائدة على لاعبينا بابتعادهم عن الضغوط». وتابع: «اللاعبون بأتم الجهوزية للنهائي، ولا إصابات لدينا أو غيابات باستثناء اللاعب ريوان أمين الذي يغيب بسبب إصابته بفيروس كورونا». وختم: «نتطلع إلى تحقيق اللقب الخليجي الرابع، وتجاوز عقبة منتخب عمان الصعب، من أجل إسعاد الجماهير العراقية التي ساندتنا بشكل رائع طوال أيام البطولة».

