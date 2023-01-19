الرميحي يتوقع نهائياً حافلاً بالإثارة

دوليه

توقع أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي «مباراة نهائية حافلة بالإثارة» بين العراق المستضيف وعمان اليوم على ستاد البصرة الدولي. وتمنى الرميحي التوفيق للمنتخبين وتقديم صورة طيبة تليق بختام منافسات حفلت بكل شيء، وحضور جماهيري متميز يؤشر على العشق والشغف الكروي لدى جماهير البصرة والعراق في كرة القدم.

و قال الرميحي: «المنتخبات التي تستحق هي التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة وبالتالي لابد أن يكون هناك طرفان بالنهائي وهو ما حصل وتأهل العراق وعمان» متمنياً حظاً أوفر لمنتخبي قطر والبحرين في البطولات والاستحقاقات القادمة. وأضاف: «أما القمة الكروية بين العراق وعمان فسترتقي إلى الحضور الجماهيري المتوقع بالنهائي» مثمناً دور الجماهير في إنجاح هذا التجمع الكروي الخليجي الممتع وتشجيعها الرائع والواعي طوال أيام البطولة وفي كل المباريات التي جرت وشهدت حضورا لافتا، وأشار إلى أن بطولة «خليجي 25» ستبقى نقطة مضيئة في بطولات كأس الخليج العربي، مشيداً بجهود كل الأطراف التي ساهمت في النجاح الكبير.

