أحلام والمهندس لإحياء حفل الختام

دوليه

كشفت اللجنة الفنية المشرفة على البطولة عن اختيار النجمة الخليجية الفنانة الاماراتية أحلام ونجم الغناء العربي الفنان العراقي ماجد المهندس، لإحياء حفل ختام البطولة على ملعب البصرة الدولي في المدينة الرياضية مساء غد (الخميس). وكان الفنان ماجد المهندس وصل الى محافظة البصرة الفيحاء مساء أول من أمس (الثلاثاء). يذكر ان اللجنة الفنية ، اختارت في وقت سابق ، كلا من النجمة العراقية اصيل هميم والفنان علي جاسم والفنان الشاب بسام مهدي، لإحياء حفل الختام.

من جانبه، أكد نقيب الصحافيين العراقيين رئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي، ان العالم سيشهد اليوم (الخميس) عرضا مبهرا وجميلا وغير مسبوق في العرارقب وبانتظار نتيجة المباراة النهائية. وقال اللامي في تغريدة له على تويتر : موعدنا جميعاً مع ختام «خليجي 25» في البصرة الحبيبة سيتمتع العالم بعرض مبهر وجميل وغير مسبوق في بلادنا وبانتظار نتيجة مباراة كأس البطولة التي ستجمع منتخبنا مع الفريق العماني الشقيق». واضاف: «‏كل التحية والتقدير للجمهور الذي حضر المباريات والذي سيحضر ختامها وشكراً لكل من ساهم في هذا النجاح».

