حضور نيجيري في النهائي

دوليه

وصل صباح أمس (الأربعاء) إلى مدينة البصرة وفد الاتحاد النيجيري لكرة القدم، لحضور المباراة الختامية بين منتخبي العراق وعمان. واستقبل الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، ورئيس لجنة المراسيم في البطولة علي الأسدي، رئيس الاتحاد النيجيري إبراهيم موسى جوسو في مطار البصرة الدولي. وتعد هذه أول زيارة لشخصية رياضية نيجيرية إلى العراق منذ سنوات، ولم يسبق للأندية أو المنتخبات النيجيرية اللعب في أرض العراق. ووجه الاتحاد العراقي والخليجي دعوات عدة لشخصيات رياضية عربية ودولية، علاوة على رؤساء الاتحادات ونجوم الكرة الخليجية والعربية لحضور حفل الختام والمباراة النهائية. يذكر أن افتتاح بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة، شهد حضورا دوليا لافتا، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ونجم منتخب أستراليا السابق تيم كاهيل، مع عدد من نجوم الكرة الخليجية السابقين.

